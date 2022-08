Europejskie organizacje sędziów pozywają decyzję ws. KPO dla Polski

Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności oraz Sędziowie dla Sędziów - członkowie tych europejskich organizacji zakwestionowali nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną SN. Nowe przepisy prawa miały zagwarantować przywrócenie niezależności sędziów i niezawisłości wymiaru sądownictwa, co jest warunkiem koniecznym do tego, by Polska dostała fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Skarga do TSUE ws. akceptacji polskiego KPO

Zdaniem europejskich stowarzyszeń sędziów - ustawa nie spełnia tych warunków. Stąd pozew do TSUE i deklaracja, że celem organizacji jest niedopuszczenie do wypłaty Polsce pieniędzy, dopóki nie wykona wyroku europejskiego trybunału i nie zreformuje wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że Warszawa zareaguje w sposób "standardowy" - podaje RMF FM. Müller wyjaśnił, że Polska ustosunkuje się na piśmie do zastrzeżeń i wątpliwości europejskich sędziów. Temat skargi europejskich sędziów ma być jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W poniedziałek szef polskiego rządu złoży wizytę w Paryżu.

Akceptacja polskiego KPO zaskarżona do TSUE

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym weszła w życie 15 lipca br. Jej projekt do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda. Jak podała Kancelaria Prezydenta, głównym celem zmian było zapewnienie rzeczywistej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wskazanych w ustawie, realizowanej w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym.

Zmian w SN oczekiwała Komisja Europejska, która miała zastrzeżenia do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Między innymi od likwidacji Izby Dyscyplinarnej uzależniała akceptację polskiego Krajowego Planu Obudowy i wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.

KPO to 22,5 mld euro dotacji oraz 12,1 mld euro tanich pożyczek, a o pozostałe przysługujące Polsce 22 mld pożyczek rząd może zwrócić się do Brukseli najpóźniej w 2023 r. Kiedy Bruksela zatwierdzała polski KPO, szacowano, że Polska - po spełnieniu kamieni milowych i innych warunków - może dostać około 2,8 mld euro dotacji już w trzecim kwartale tego roku, a 3 mld euro i 2 mld euro odpowiednio w pierwszym i trzecim kwartale 2023 roku.

