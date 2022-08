L'Aquila, do której w niedzielę przybył papież Franciszek, jest oddalona o ponad 100 km na północny wschód od Rzymu. Po otwarciu drzwi bazyliki L'Aquila papież Franciszek udał się do grobu papieża Celestyna V. Przed relikwiami swojego papieskiego poprzednika odmówił modlitwie w ciszy - donosi catholicnewsagency.com.

