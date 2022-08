Papież Franciszek w sobotę 27 sierpnia włączył do Kolegium Kardynalskiego 20 nowych purpuratów, zwiększając tym samym liczbę osób, które kwalifikują się do głosowania na jego następcę. Teraz 132 duchownych ma prawo wejść do Kaplicy Sykstyńskiej i zostać biskupem Rzymu - najwięcej w całej historii Kościoła. Według watykanistów trwają przygotowania do konklawe.

