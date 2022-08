USA "zaniepokojone" zbezczeszczeniem cmentarza żołnierzy AK. "Wzywamy Białoruś do poszanowania"

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

"Wzywamy Białoruś do poszanowania świętości i do ochrony historii tych miejsc" - napisał Vedant Patel.

REKLAMA

Jak poinformował w ostatni czwartek portal glosznadniemna.pl, cmentarz żołnierzy Armii Krajowej w Surkontach (w rejonie werenowskim obwodu grodzieńskiego) jest zrównany z ziemią.

"Według uzyskanych przez nas informacji, dewastacja cmentarza przypomina zakrojoną na szeroką skalę operację specjalną. Drogi do miejsca, w którym odbywa się akt barbarzyństwa, są blokowane przez milicję. A oburzeni miejscowi mieszkańcy, próbujący zarejestrować popełnianą zbrodnię, są straszeni więzieniem. To jest też powód, dla którego jak dotąd nie udało się zrobić zdjęcia tego dziejącego się niewyobrażalnego dla XXI wielu bestialstwa"- napisano na portalu glosznadniemna.pl.

Polski cmentarz na Białorusi zdewastowany. "Będzie ostra reakcja"

O zniszczeniu cmentarza informuje też w komunikacie Związek Polaków na Białorusi.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział IAR, że resort poprzez pracowników dyplomatycznych i konsularnych weryfikuje w tej chwili dokładną sytuację związaną z cmentarzem AK w Surkontach na Białorusiu. Wkrótce MSZ podejmie decyzję co do reakcji na tę dewastację. "Sytuacja na Białorusi jest trudna, to nie jest taka łatwa sprawa do zorganizowania. Wiemy, że nastąpiła dewastacja jednego z najważniejszych z polskich cmentarzy wojennych, upamiętnionego choćby na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza. Co do reakcji, będzie ona na pewno ostra. Decyzję o tym, jak ona ma wyglądać, podejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najbliższym czasie"- podkreślił rzecznik MSZ.

Z kolei Michał Dworczyk skomentował: "Barbarzyńcy A. Łukaszenki zniszczyli kolejny polski cmentarz na Białorusi. Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach. Polegli odzyskają godne upamiętnienie - to kwestia czasu. Winni poniosą konsekwencje. Chwała Bohaterom!".

We wsi Surkonty poległo 57 żołnierzy Armii Krajowej w bitwie z jednostką NKWD. 21 sierpnia 1944 roku Rosjanie okrążyli oddział podpułkownika AK Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza". Było to pierwsze regularne starcie pomiędzy AK a oddziałami sowieckimi, zajmującymi tereny Polski.

W tym roku reżim Łukaszenki zniszczył już szósty cmentarz Armii Krajowej na Grodzienszczyźnie.