- Putin i ja powiedzieliśmy kiedyś w Petersburgu, że przerobimy także białoruskie samoloty Su, aby mogły przenosić broń jądrową. Wszystko jest już gotowe - powiedział prezydent Białorusi cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Alaksandr Łukaszenka: Muszą zrozumieć, że żadne helikoptery, samoloty ich nie uratują, jeśli eskalują

Alaksandr Łukaszenka przekazał w piątek (26 sierpnia), że białoruskie samoloty Su zostały już przerobione, aby móc przenosić broń jądrową. Prezydent Białorusi postanowił także nastraszyć Zachód, który pomaga Ukrainie. - Muszą zrozumieć, że żadne helikoptery, samoloty, jeśli eskalują, nie uratują ich. Niech pomyślą. Znamy ich, nikomu nie zagrażam, oni nas obserwują, a my obserwujemy ich - powiedział.

Łukaszenka: Wojna w Ukrainie skończyłaby się, gdyby nie USA i Polska

Łukaszenka o Andrzeju Dudzie: Może oszalał, ale wojsko nie jest głupie

W swoim przemówieniu Alaksander Łukaszenka odniósł się także do Polski. - Nie każdy w Polsce jest przecież szaleńcem: Duda może oszalał, ale wojsko nie jest głupie, rozumie, jaka może być reakcja - powiedział prezydent Białorusi, cytowany przez białoruską agencję prasową. I dodał, że "wojskowi doskonale rozumieją: nie wolno pogarszać stosunków z Białorusią, bo to oznacza również pogorszenie stosunków z Państwem Związkowym Białorusi i Rosją, która ma broń jądrową". - Jeśli zaczną sprawiać problemy, sytuacja Białorusi może się pogorszyć, ale odpowiedź będzie natychmiastowa - zagroził Łukaszenka.

Miedwiediew w reakcji na tekst "Guardiana": Kijów się ugina, Rosja wygrywa

Władimir Putin nie uznaje suwerenności Białorusi? Jest odpowiedź Alaksandra Łukaszenki

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przekazał, że podczas rozmowy z Władimirem Putinem prezydent Rosji powiedział, że nie uznaje suwerenności Białorusi i Ukrainy. Na słowa Scholza odpowiedział Alaksandr Łukaszenka. - Znam inny punkt widzenia rosyjskiego prezydenta. Ale najważniejsze nie jest to, co powiedzieli Scholz i Putin. Najważniejsze jest to, co wam mówię: suwerenność i niezależność naszego państwa są nienaruszalne - podkreślił prezydent Białorusi cytowany przez ukraiński portal tsn.ua.