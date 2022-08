Ponad tysiąc ukraińskich dzieci, które Federacja Rosyjska wywiozła i uprowadziła z Mariupola, zostało przekazanych do rosyjskich rodzin. Proceder jest kontynuowany. Obecnie trwa proces identyfikacji i odsyłania uprowadzonych dzieci na terytorium Ukrainy - wyjaśniła ministerka do spraw reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Wicepremierka kraju: Do kraju wróciło już 53 dzieci

Iryna Wereszczuk przekazała, że ministerstwo szuka informacji na temat dzieci i rejestruje je. - Jeśli znajdziemy dziecko na terytorium Federacji Rosyjskiej, robimy wszystko, aby je odzyskać. W ten sposób do kraju wróciło już 53 dzieci - oznajmiła wicepremierka Ukrainy cytowana przez "Ukraińską Prawdę". - Obecnie toczymy spory sądowe.

- Postawiłam sobie za zadanie rejestrowanie takich przypadków i ustalenie, gdzie odbywały się adopcje - przekazała Wereszczuk. I dodała, że ukraiński rząd będzie pozywać i domagać się postawienia Rosji przed sądem międzynarodowym. - Bo to tak naprawdę zbrodnia przeciwko naszemu państwu, przeciwko naszym dzieciom - podkreśliła. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, zginęło 376 ukraińskich dzieci, a ponad 733 zostało rannych.



Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Atak na stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim. Nie żyje 15 osób

Ministerstwo Edukacji: We wrześniu do szkół trafi 175 tys. dzieci z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, że we wrześniu do polskich szkół trafi około 175 tysięcy dzieci z Ukrainy. Jak przekazał wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, pod koniec czerwca w polskich szkołach było około 180 tysięcy dzieci z Ukrainy. Na antenie Programu 1. Polskiego Radia mówił o uczniach z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski.

Co najmniej 22 osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację kolejową

- Na koniec zajęć to było około 180 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich była w szkołach podstawowych - czterdzieści kilka tysięcy w przedszkolach, zaledwie kilka tysięcy w liceach i kilka tysięcy w technikach i szkołach branżowych - powiedział Dariusz Piontkowski. Wiceminister edukacji dodał, że w ubiegłym roku szkolnym kilkaset tysięcy dzieci, które przyjechały z Ukrainy do Polski, uczyło się zdalnie w ukraińskim systemie edukacji.