Do kradzieży pamiętnika Ashley Biden przyznali się Aimee Harris i Robert Kurlander. Doszło do tego na drodze ugody sądowej. Zgodzili się zwrócić uzyskane ze sprzedaży pieniądze. Zapewnili też, że będą współpracować z policją.



USA. Dwie osoby przyznały się do kradzieży pamiętnika Ashley Biden

Biuro prokuratora w południowej dzielnicy Nowego Jorku przekazało 25 sierpnia, że Harris i Kurlander okradli w 2020 roku "byłego wówczas urzędnika państwowego". Dodano również, że "zostaną skazani przez Naczelną Sędzię Okręgową Stanów Zjednoczonych Laurę Taylor Swain".

„Harris i Kurlander ukradli własność osobistą członkowi najbliższej rodziny kandydata na krajowy urząd polityczny. Sprzedali mienie organizacji w Nowym Jorku za 40 000 dolarów, a nawet wrócili, aby zabrać więcej mienia ofiary, gdy zostali o to poproszeni. Harris i Kurlander starali się czerpać korzyści z kradzieży cudzej własności osobistej, w wyniku czego zostali skazani za przestępstwo federalne" - czytamy na stronie prokuratury w Nowym Jorku.

USA. Zawartość pamiętnika znalazła się na portalu National File

Do kradzieży doszło we wrześniu 2020 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA. Ashley Biden przechowywała swój pamiętnik "zawierający bardzo osobiste wpisy, rejestry podatkowe, cyfrową kartę pamięci zawierającą prywatne zdjęcia rodzinne oraz telefon komórkowy w prywatnej rezydencji w Delray Beach na Florydzie, w której Aimee Harris czasowo mieszkała" - przekazuje prokuratura. Aimee Harris i Robert Kurlander sprzedali wówczas pamiętnik Ashley organizacji Project Veritas, która słynie z prowokacji dziennikarskich. Szef organizacji potwierdził, że otrzymał go od osób, które znalazły pamiętnik w domu przyjaciółki Ashley Biden. Organizacja nie opublikowała treści pamiętnika, jednak jego zawartość znalazła się na stronach portalu National File. Podano wtedy, że udostępnił go "zaniepokojony pracownik" Project Veritas" - informuje "The Guardian".

