Nuncjusz apostolski wezwany do ukraińskiego MSZ po słowach Franciszka o Duginie. "Rozdarte serce"

- Uważnie przeczytaliśmy cały cytat z papieża Franciszka i przede wszystkim zdecydowaliśmy się zaprosić nuncjusza apostolskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyrazić rozczarowanie tymi słowami - powiedział Dmytro Kułeba cytowany przez Ukrinform.

Szef ukraińskiej dyplomacji dodał, że nuncjusz, abp Visvaldas Kulbokas, w czwartek odwiedził siedzibę resortu. - Powiem szczerze, że ukraińskie serce jest rozdarte z powodu słów papieża. To było niesprawiedliwe - powiedział Kułeba.