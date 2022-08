W Wielkiej Brytanii panuje najwyższa inflacja od 40 lat. Bank Anglii szacuje, że szczyt osiągnie w IV kwartale 2022 roku i przekroczy 13 proc. Według prognoz w październiku ceny energii wzrosną o 82 proc. - wynika z raportu Bloomberga, na który powoływał się Bankier. Sytuacja gospodarcza doprowadza małe firmy do bankructwa, dlatego Brytyjska Izba Handlowa, aby je ratować, zaapelowała do rządu o pomoc i przyznanie środków podobnie jak w czasie pandemii.

REKLAMA

"Działania muszą być podjęte szybko, aby chronić firmy, środki do życia i miejsca pracy, bo rosnące koszty energii popychają kawiarnie, restauracje i sklepy w całym kraju na skraj bankructwa" - apeluje izba.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak

Wielka Brytania. "Ogrzewanie przez cały dzień nas zrujnuje"

Przez gwałtownie rosnące rachunki za energię dyrektorka przedszkola w Wielkiej Brytanii poprosiła swoich pracowników o cieplejszy ubiór, a rodziców o zapakowanie dzieciom dodatkowych warstw. - Nie możemy sobie pozwolić na ogrzewanie przez cały dzień, bo to nas zrujnuje - powiedziała BBC właścicielka placówki Lee-Anne Lovegrove.

Dodała, że gdy lato się skończy, przedszkole będzie ogrzewane przez około 15 minut w ciągu godziny, aby utrzymać temperaturę około 20 stopni Celsjusza. - W ogóle nie mamy żadnego wsparcia ze strony rządu - skomentowała rozgoryczona dyrektorka.

Nakłucia w klubach w Europie. Hiszpanie rozwiązali zagadkę?

Wzrost cen prądu w Polsce

Sytuacja na naszym podwórku również nie należy do optymistycznych. W Polsce ceny prądu odnotowały najwyższe poziomy w historii. To jednak nie koniec. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin przewiduje, że w przyszłym roku wzrost może być rekordowy.

- Spodziewamy się, że jeśli rynek będzie się nadal tak kontraktował, to w kontekście płatności dla klienta wynikających z taryf, rachunki w przyszłym roku mogą wzrosnąć co najmniej o kilkadziesiąt procent. […] Efektem tego rynku może być bezprecedensowy wzrost taryf. Taki, jakiego nie widzieliśmy do tej pory - mówił.

RAF wstrzymał oferty pracy dla białych mężczyzn? "Cele różnorodności"