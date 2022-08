Cyryl odwołał spotkanie z Franciszkiem, cerkiew tłumaczy. "Ono nie może się odbywać na uboczu"

Rosyjska cerkiew prawosławna poinformowała w komunikacie, że patriarcha Cyryl nie pojedzie do Kazachstanu, gdzie 13-15 września odbędzie się VII Zjazd liderów światowych i tradycyjnych religii. Tam miało dojść do spotkania patriarchy z papieżem, podczas którego Franciszek chciał wezwać do pokoju na Ukrainie.

Cyryl nie spotka się z Franciszkiem. "To musi być niezależne wydarzenie"

Papież Franciszek wielokrotnie wyrażał nadzieje, że będzie miał możliwość spotkania z Cyrylem w stolicy Kazachstanu. Jednym z tematów rozmów byłaby wojna w Ukrainie. Cyryl w przeszłości nazwał rosyjską agresję na Ukrainę "metafizyczną walką z Zachodem". Niejednokrotnie błogosławił rosyjskich wojskowych przed wyjazdem na front. Popiera też politykę imperialistyczną prezydenta Władimira Putina.

Do spotkania jednak pomiędzy głowami Kościołów nie dojdzie. W Nur-Sułtan zamiast Cyryla pojawi się jego oficjalna delegacja.

"Wysoce doceniamy inicjatywy przywódców Kazachstanu na rzecz rozwoju dialogu międzyreligijnego, uważamy je za ważne i aktualne. W tym roku, z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, Rosyjska Cerkiew Prawosławna będzie reprezentowana przez oficjalną delegację. Jego Świątobliwość nie weźmie udziału w zjeździe, a zatem jego spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kazachstanie nie jest planowane" - przekazał w oświadczeniu cytowanym przez RIA Novosti metropolita wołokołamski Antoni.

Według przedstawiciela Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej spotkanie Patriarchy Moskwy i papieża "nie może odbywać się na uboczu, nawet jeśli jest to tak znaczące wydarzenie jak Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Spotkanie powinno stać się niezależnym wydarzeniem ze względu na jego szczególne znaczenie".

Metropolita zaznaczył, że takie spotkanie powinno być przygotowane jak najdokładniej, a jego program musi być odgórnie uzgodniony i przemyślany.