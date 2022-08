Rosjanie ponownie użyli zakazanej broni? Temperatura spalania termitu sięga 3000 stopni

W połowie sierpnia Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie, na którym widać salwę rosyjskiej amunicji fosforowej wystrzelonej w Ukrainie. "Najstraszniejsze fajerwerki" - komentował wówczas resort. Teraz amerykański dziennikarz opublikował w mediach społecznościowych nagranie, ukazujące użycie przez okupantów innego z zapalających środków bojowych.

Rosjanie znów użyli w Ukrainie broni zakazanej przez międzynarodowe prawo

"Trzy dni temu amunicja termitowa (najprawdopodobniej rakiety Grad 9M22S) została użyta nad Marjinką w obwodzie donieckim" - napisał we wtorek 23 sierpnia dziennikarz z profilu Osinttechnical na Twitterze.

Broń termitowa składa się ze sproszkowanego żelaza i glinu, które po zapaleniu spalają się w temperaturze około 3000 stopni Celsjusza, generując ognisty deszcz i powodując tworzenie się masowych ognisk. Zarówno broń fosforowa, jak i termitowa należy do bojowych środków zapalających. Płonącego termitu nie można gasić wodą, bo może to wywołać wybuch. Międzynarodowe prawo humanitarne zakazuje wykorzystania tego typu broni przeciwko celom cywilnym lub wojskowym, jeśli są otoczone przez obszary cywilne.



Co najmniej 22 osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację kolejową

Ukraina jedynym miejscem, gdzie jest używana amunicja kasetowa. Wykorzystuje ją rosyjskie wojsko

Ukraina jest jedynym miejscem na świecie, gdzie używana jest amunicja kasetowa. Zakazana międzynarodowymi konwencjami broń jest używana przez rosyjskie wojska. Informuje o tym w opublikowanym raporcie organizacja Human Rights Watch.

Amunicja kasetowa to bomba, która ma w środku wiele małych pocisków. W zderzeniu z celem pociski są uwalniane i uderzają w różnych kierunkach. To sprawia, że amunicja taka jest szczególnie drastyczna, bo może niszczyć cele w promieniu wielu metrów.

W 2008 roku 110 krajów podpisało konwencję o zakazie używania takiej broni w konfliktach zbrojnych. Podpisów nie złożyły jednak ani Rosja, ani Ukraina. Według raportu Human Rights Watch obecnie na dużą skalę amunicja kasetowa używana jest jedynie przez rosyjskie wojska w Ukrainie. Organizacja ma dowody na ostrzały taką bronią m.in. Charkowa czy Chersonia. Formalnie Rosja nie może być za to ukarana, bo nie jest stroną konwencji. Human Rights Watch zaapelowała do Rosji, by przestała używać amunicji kasetowej i by podpisała konwencję z 2008 roku.

Spośród krajów, które przystąpiły do międzynarodowej umowy, 37 zniszczyło w ostatnich latach swoje zasoby amunicji kasetowej. Zrobiły to m.in. Bułgaria, Słowacja i Peru.

