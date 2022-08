USA przekażą Ukrainie wsparcie wojskowe warte 3 mld dolarów. "Putin nas nie przeczeka"

W dniu święta niepodległości Ukrainy Joe Biden poinformował o tym, że USA przekażą kolejny pakiet wsparcia wojskowego Ukrainie. Tym razem wartego prawie 3 miliardy dolarów. To największy amerykański pakiet pomocowy dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji. Wykorzystane zostaną środki ze specjalnego funduszu powołanego przez Kongres, który pozwala mu na pozyskiwanie broni z przemysłu, a nie z obecnych zapasów amerykańskiego wojska.

"Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane do wspierania narodu ukraińskiego, gdy ten kontynuuje walkę w obronie swojej suwerenności" - przekazał w oświadczeniu prezydent USA.

W ramach nowego pakietu ma zostać przekazana broń, która już wcześniej trafiła na Ukrainę z USA. Joe Biden podkreślił, że za około 2 miliardy 980 milionów dolarów Ukraińcy będą mogli pozyskać systemy obrony przeciwlotniczej, artylerię i amunicję, systemy obrony przed bezzałogowcami oraz radary.

Pentagon: Strategia Putina polega na tym, że może wszystkich przeczekać

Podczas konferencji prasowej zastępca szefa Pentagonu Colin Kahl omówił nowy pakiet pomocowy. Stwierdził, że część uwzględnionych w pakiecie systemów może dotrzeć na Ukrainę dopiero za trzy lata, a to według urzędnika pokazuje długoterminowe zaangażowanie USA.

- Jasno stwierdziliśmy na każdym szczeblu administracyjnym, że jesteśmy zobowiązani do trwałej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, gdy Ukraina broni swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Jesteśmy z Ukrainą dzisiaj i - wraz z naszymi sojusznikami i partnerami - będziemy przy niej trwać przez długi czas - powiedział Kahl.

Zdaniem zastępcy szefa Pentagonu mimo porażek podczas trwającej wojny w Ukrainie Władimir Putin nie zrezygnował ze swojego celu strategicznego, jakim jest przejęcie większości terytorium Ukrainy, obalenia rządu oraz włączenia jej do nowego rosyjskiego imperium.

- To, co zrobił, to wydłużył horyzont czasowy, a jego teoria zwycięstwa polega na tym, że może wszystkich przeczekać. Strategią Putina jest teraz przeczekanie Ukraińców, przeczekanie jej sojuszników i partnerów - stwierdził Kahl. Dodał, że chodzi zarówno o wyczerpanie samej Ukrainy, jak i przeczekanie, aż zainteresowanie Zachodu obroną Ukrainy osłabnie.

- Dlatego ten program jest tak ważny. Ten program bezpośrednio podważa teorię Putina. Naród ukraiński jest zjednoczony wobec inwazji. Sojusznicy nadal będą nadal dostarczać Ukrainie sprzęt, szkolić żołnierzy i udzielać wsparcia - zadeklarował polityk.