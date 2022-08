Do 22 osób wzrosła liczba ofiar rosyjskiego zamachu na stację kolejową w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim. Rannych jest co najmniej 50 osób. Informację przekazał w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. - To jest sposób, w jaki Rosja przygotowała się do tej sesji Rady Bezpieczeństwa - powiedział Zełenski.

