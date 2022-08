Odnowienie umowy Watykan-Chiny coraz bliżej. Komuniści ostrzegli biskupów przed "wpływem zagranicy"

W Chinach struktury kościoła patriotycznego podporządkowane są świeckim władzom, a biskupi nie uznają zwierzchnictwa Watykanu. Przez lata głównym przedmiotem sporu między Stolicą Apostolską a rządem w Pekinie była kwestia wyświęcania biskupów kościoła patriotycznego, które odbywało się zazwyczaj bez zgody papieża.

W 2018 Watykan zawarł porozumienie w tej sprawie z chińskimi władzami - miało ono dać papieżowi decydujące słowo ws. mianowania biskupów w Chinach (dotychczas mianowano tylko sześciu), ale pełnej treści dokumentu nigdy nie podano do publicznej wiadomości. Zawarcie porozumienia z Pekinem było krytykowane - Watykanowi zarzucano m.in. przymykanie oczu na łamanie praw człowieka w Chinach.

Od początku prezydentury Xi Jinpinga chińskie władze zaostrzyły kontrolę nad wszelkimi zgromadzeniami religijnymi, nawet tymi działającymi w świetle chińskiego prawa legalnie. Represjom poddawani są chrześcijanie kościołów podziemnych, które nie chcą zgodzić się na zwierzchnictwo komunistycznych władz.

Chiny. Komuniści ostrzegli biskupów przed "wpływem zagranicy" i "inflirtacją"

We wtorek - jak relacjonuje "South China Morning Post" - czołowy działacz partii komunistycznej, Wang Yang, spotkał się z biskupami katolickiego kościoła patriotycznego i przekazał, że Pekin nakazuje im "odpierać infiltrację obcych sił", ostrzegając przed "zagranicznymi wpływami". "Wezwał ich też do pogłębienia "sinizacji" poprzez wspieranie wiarygodnego politycznie duchowieństwa, tak aby kontrola kościoła pozostała w rękach patriotów", "Wang wezwał nowych przywódców do pogłębienia sinizacji katolicyzmu" - relacjonuje dziennik. W praktyce sinizacja to dążenie do narzucania języka i kultury chińskiej jako jedynych słusznych - sinizacją tłumaczono m.in. pozbawianie praw ujgurskich muzułmanów czy tybetańskich buddystów.

Informację o spotkaniu z biskupami przekazała także państwowa agencja informacyjna Xinhua. Nie bez powodu z biskupami spotkał się właśnie Wang Yang - jest on tzw. numerem cztery w Partii Komunistycznej i zaufanym człowiekiem prezydenta Xi. Dawniej rządził m.in. bogatą prowincją Guangdong na południu Chin.

Wcześniej abp Joseph Li Shan z Pekinu został mianowany przewodniczącym Chińskiego Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego, zastępując na tym stanowisku biskupa Johna Fanga Xingyao z diecezji Shandong.

Do spotkania doszło miesiąc po tym, jak papież Franciszek przypomniał, że ma nadzieję, iż w październiku porozumienie Watykanu z Pekinem zostanie odnowione. - Rozmowy przebiegają dobrze i mam nadzieję, że w październiku porozumienie zostanie odnowione - mówił na początku lipca. Papież odpowiedział też na krytykę porozumienia Watykan-Pekin. - Dyplomacja taka jest. Kiedy stoisz w obliczu impasu, trzeba znaleźć możliwą, a nie idealną drogę wyjścia - mówił, cytowany przez Agencję Reutera.