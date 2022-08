Aleksiej Nawalny znów w karcerze. I znów z byle powodu. "To wytyczne z Moskwy"

Aleksiej Nawalny ma spędzić w karcerze pięć dni. W jego imieniu poinformowali o tym współpracownicy prowadzący jego profile społecznościowe.

Opozycjonista relacjonuje, że gdy w połowie sierpnia konwojowano go do karceru [na trzy dni - za to, że notorycznie rozpinał guzik więziennego drelichu, co sam Nawalny tłumaczył tym, że ubranie jest na niego o kilka rozmiarów za małe - red.], wbrew rozkazowi przez trzy sekundy nie trzymał rąk za plecami. "Szedłem normalnie. Popełniłem przestępstwo!" - pisze.

"Wezwali mnie więc przed komisję: 'Skazańcze Nawalny, naruszyłeś zasady eskortowania. Na nagraniu widać, że były to trzy sekundy, ale ponieważ zostałeś sklasyfikowany negatywnie i już wcześniej byłeś umieszczony w karcerze, postanowiliśmy umieścić cię tam ponownie" - opowiada we wpisie.

Nawalny stwierdza, że te "wytyczne najwyraźniej przyszły z Moskwy", bo "wysłanie kogoś do karceru tylko za trzy sekundy nietrzymania rąk plecami to za dużo - nawet jak na standardy rosyjskiego więzienia".

Aleksiej Nawalny jest w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Na początku 2021 r. wrócił do Rosji i trafił do więzienia, bo sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W marcu 2022 r. został skazany na 9 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome machinacje finansowe i obrazę sądu. W maju został oskarżony w kolejnej sprawie karnej. Tym razem zarzucono mu "tworzenie organizacji ekstremistycznej". Jeśli Nawalny zostanie uznany za winnego, może mu grozić do 15 lat więzienia.

Niezależne rosyjskie media podają, że w czerwcu Aleksiej Nawalny został umieszczony w kolonii karnej numer 6 w miejscowości Mielechowo w obwodzie włodzimierskim. Lider opozycji wcześniej sam mówił, że to miejsce, w którym przygotowano dla niego "więzienie w więzieniu".

***

