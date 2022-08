Papież Franciszek o ataku na Darię Duginę: "Niewinni płacą za wojnę". Jest reakcja Ukrainy

Papież Franciszek w środę 24 sierpnia, w dniu, w którym mija pół roku od wybuchu inwazji Władimira Putina, wygłosił przemówienie na temat okrucieństwa wojny. Odniósł się w nim m.in. do śmierci 29-letniej córki prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, nazywając ją "niewinną". Na audiencji w Auli Pawła VI gościła duża grupa dzieci i nastolatków z Ukrainy - podaje Vatican News.

Papież Franciszek o córce putinowskiego ideologa: "Niewinni płacą za wojnę"

Papież Franciszek zapewnił, że myśli o: "wielkim okrucieństwie, o tylu niewinnych, którzy płacą za szaleństwo, szaleństwo wszystkich stron, bo wojna jest szaleństwem", zmarłych, rannych, uchodźcach. - Tyle dzieci ukraińskich i rosyjskich stało się sierotami. Bycie sierotą nie ma narodowości. Straciły ojca albo matkę, i rosyjskie, i ukraińskie - mówił.

Franciszek odniósł się również do śmierci Darii Duginy, córki głównego, prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, która zginęła w zamachu w nocy z soboty na niedzielę (21 sierpnia). - Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie - powiedział. - Niewinni płacą za wojnę, niewinni - dodał biskup Rzymu.

Daria Dugina była córką Aleksandra Dugina, jednego z głównych ideologów Kremla. To właśnie jego twierdzenia miały wpłynąć na to, że Władimir Putin wypowiedział wojnę w Ukrainie. Córka propagandysty podzielała nacjonalistyczne poglądy swojego ojca. Ludobójstwo w Buczy nazywała "inscenizacją Amerykanów". Ponadto twierdziła, że Rosjanie są "prześladowani przez ukraińskich nacjonalistów", co brzmi wyjątkowo przewrotnie, zważając na fakt, że była ona nacjonalistką i powielała propagandowy przekaz Kremla.

Ambasador Ukrainy w Watykanie: "To rozczarowujące"

Do słów papieża odniósł się ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. "Dzisiejsza mowa papieża była rozczarowująca i sprawiła, że pomyślałem o wielu rzeczach: nie można mówić w tych samych kategoriach o agresorze i ofierze, o gwałcącym i gwałconym" - napisał na Twitterze. "Jak to możliwe, by wspomnieć o jednym z ideologów rosyjskiego imperializmu jako niewinnej ofierze?" - dodał. "Ona została zabita przez Rosjan jako poświęcona ofiara i teraz jest na tarczy wojny" - ocenił dyplomata.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, do organizacji zamachu na Darię Duginę przyznała się Rosyjska Narodowa Armia Republikańska (RNAR), o czym poinformował w rozmowie z ukraińskim kanałem "Lutowy poranek" były deputowany rosyjskiej Dumy - Ilia Ponomariow.

Dodał, że RNAR odpowiada również za wiele akcji partyzanckich prowadzonych w Rosji od czasu wybuchu wojny w Ukrainie - jak pożary i wybuchy w firmach zajmujących się przemysłem wojennym czy w magazynach rządowych firm.

