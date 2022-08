"Kanadzie na tym zależało, ale Polska była pierwsza". Bielecki o uznaniu niepodległości Ukrainy

- Premier Kanady śmiał się, że zepsułem mu politykę lokalną i to wpłynęło na wynik wyborów - wspominał Jan Krzysztof Bielecki. Były premier w porannej rozmowie Gazeta.pl mówił o tym, jak to się stało, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i co zdecydowało o tym, że wyprzedziła Kanadę.

6 Fot. Evgeniy Maloletka / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl