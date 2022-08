Wołodymyr Zełenski wystąpił na głównej ulicy Kijowa - Chreszczatyku - na tle ustawionego zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego. Jak podkreślił, okupant pół roku temu był przekonany, że uda mu się zorganizować paradę zwycięstwa w Kijowie. Dodał, że dziś na Chreszczatyku możemy zobaczyć świadectwo, że rosyjskie czołgi mogą się zjawić w naszej stolicy tylko w takiej - spalonej i zniszczonej postaci.

Wołodymyr Zełenski: Dla nas Ukraina to jej wszystkie 25 regionów

Wołodymyr Zełenski zapewniał, że Ukraina dąży do zwycięstwa i odzyska swoje ziemie. Jak podkreślał, Ukraińcy trzymają się już sześć miesięcy, jest im trudno, ale zacisnęli pięści i kują swój los. Dodał, że przeszedłszy tak wiele, Ukraińcy nie mogą zrezygnować ze swego celu, a jest nim zwycięstwo.

Ukraiński prezydent mówił, że jego kraj nie będzie szukać porozumienia z terrorystami, bo Ukraińcy nie targują swoją ziemią i ludźmi. - Dla nas Ukraina to jej wszystkie 25 regionów, bez ustępstw i kompromisów. Nie znamy tych słów. Zostały zniszczone rakietami 24 lutego - powiedział Wołodymyr Zełenski i podkreślił, że Ukraina odzyska Krym i Donbas zagarnięte przez Rosję.

Zełenski: Spotykamy się w tym dniu w różnych okolicznościach, ale przy jednym celu - zachowaniu niepodległości Ukrainy

Prezydent Ukrainy powiedział, że Ukraińcy w tym roku w Dzień Niepodległości spotykają się w różnych miejscach. - Ktoś jest w okopach i ziemiankach, w czołgach i BMP [Bojowych wozach piechoty - red.], na morzu i w powietrzu. [...] Ktoś jest w drodze, w samochodach, ciężarówkach i pociągach. Walczy o niepodległość, dostarczając to, co potrzebne, tym na linii frontu. A ktoś jest na smartfonie lub komputerze. A także walczy o niepodległość - zbiera fundusze, aby ci w drodze mieli coś do zaniesienia do tych na linii frontu - powiedział Wołodymir Zełenski.

Spotykamy się w tym dniu w różnych okolicznościach, warunkach, a nawet w różnych strefach czasowych, ale przy jednym celu - zachowaniu niepodległości i zwycięstwie Ukrainy!

- zakończył przemówienie prezydent Ukrainy.

