Szojgu twierdzi, że Rosja celowo spowalnia "operację specjalną". Powodem "troska o cywilów"

Podczas spotkania ministrów obrony Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Uzbekistanie Siergiej Szojgu przekonywał, że "robi się wszystko, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. Oczywiście to spowalnia tempo ofensywy, ale robimy to celowo" - cytuje jego słowa Agencja Reutera. W ostatnich miesiącach Rosja nie poczyniła wielkich postępów podczas wojny w Ukrainie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosyjscy żołnierze odmawiają oddelegowania na wojnę w Ukrainie

Wojna w Ukrainie. Siergiej Szojgu zapewnia o przestrzeganiu prawa humanitarnego

Minister obrony Siergiej Szojgu przekonywał, że "rosyjscy wojskowi przestrzegają prawa humanitarnego". Ów rzekomemu humanitaryzmowi zaprzeczają jednak dowody zbrodni, jakich Rosjanie dokonywali i wciąż dokonują w Ukrainie. Gwałty, przetrzymywanie dziewczyn i kobiet, sala tortur w Buczy czy masowe zabójstwa cywili i dzieci - to niestety tylko kilka z przykładów rosyjskiej "operacji specjalnej".

Szojgu przekonywał, że uderzenia są prowadzone przy pomocy specjalistycznej i precyzyjnej broni na infrastrukturę wojskową Ukrainy. Wymienił m.in. lotniska, stanowiska dowodzenia, obszary ufortyfikowane, obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego i magazyny. Dodatkowo przekonywał, że wojska robią wszystko, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. - Oczywiście to spowalnia tempo ofensywy, ale świadomie to robimy - twierdził Szojgu, cytowany przez agencję informacyjną TASS.

Powyższe stwierdzenia to oczywiście kłamliwy przekaz szerzony przez kremlowską propagandę. Rosjanie od pierwszych dni wojny atakują budynki cywilne, zabijając tym samym tysiące osób czy bestialsko rozstrzeliwując ich na ulicach. Agencja Unian zwracała niedawno uwagę m.in. na udokumentowane przypadki zabijania dzieci z premedytacją. - Rosyjscy żołnierze celowo strzelali do holowanych pojazdów z napisami "DZIECI" i białą flaga. Niektóre dzieci były świadkami egzekucji swoich rodziców, krewnych i przyjaciół - mówił w lipcu ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter. Twierdzenia o rzekomym spowolnieniu ofensywy z powodu "troski o cywilów", to więc po prostu kłamstwo, które ma tłumaczyć brak postępów rosyjskiej armii nieradzącej sobie z broniącymi swojego kraju Ukraińcami.

Rosja popełniła dwa kluczowe błędy. Przez nie wojna trwa

Wojna w Ukrainie. Siergiej Szojgu atakuje ukraińską armię

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu wypowiedział się również na temat armii ukraińskiej i rzucał w jej stronę kolejne oskarżenia. - Formacje wojskowe stosują taktykę spalonej ziemi, zachowując się jak terroryści i rażąco łamiąc międzynarodowe normy - twierdził.

- Używają budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, przedszkoli jako stanowisk ogniowych, umieszczają w nich czołgi i artylerię oraz chowają się za ludnością jako ludzką tarczą - kontynuował rosyjski minister. Ponadto stwierdził, że Siły Zbrojne Ukrainy same umieszczają miny przeciwpiechotne i celowo ostrzeliwują swoje miasta. To nie pierwsze tego typu oskarżenia. Już co najmniej kilkukrotnie Rosjanie po atakach na ukraińskie obiekty próbowali obarczyć winą Ukraińców. Taki przypadek miał miejsce m.in. w przypadku bombardowania aresztu w Ołeniwce, gdzie przetrzymywano obrońców Mariupola. Według ukraińskich wojskowych Rosjanie zbombardowali obiekt, by ukryć zbrodnie, których dokonywali na przetrzymywanych Ukraińcach.

Szojgu - kontynuując swój propagandowy przekaz - twierdził, że działania prowadzone w Ukrainie zostaną zrealizowane i są podyktowane rzekomym zagrożeniem mieszkańców Donbasu, co jest jednym z powtarzających się kłamliwych twierdzeń usprawiedliwiających atak na Ukrainę.

Duda wrócił z Ukrainy: Naszym obowiązkiem jest dawać takie wsparcie