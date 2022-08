Na Tik Toku byłej uczestniczki Miss Finlandii oraz influencerki Sabiny Saarkka pojawiło się wideo, na którym całuje się z kobietą. Obie uwiecznione na nagraniu kobiety unoszą bluzki i odsłaniają klatkę piersiową, a ich piersi zakrywa napis "Finlandia".

Sanna Marin: Uważam, że zdjęcie nie jest odpowiednie, przepraszam za to

Filmik został nagrany w rezydencji premierki Finlandii Sanny Marin w Kesaranta - donosi dziennik "The Guardian". Do sprawy Marin odniosła się we wtorek i przekazała, że zdjęcie zostało wykonane między 8 a 10 lipca po tym, jak wzięła udział w festiwalu muzycznym.

- Uważam, że zdjęcie nie jest odpowiednie, przepraszam za to. Takiego zdjęcia nie należało robić - powiedziała we wtorek Sanna Marin, cytowana przez fiński serwis yle.fi. Wideo zostało usunięte z mediów społecznościowych influencerki, jednak screeny wideo zostały opublikowane na Twitterze.

Sanna Marin wykonała test narkotykowy. Wynik: negatywny

W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiło się nagranie, na którym premierka Finlandii bawi się na imprezie zorganizowanej w jej domu. Sanna Marin podkreśliła, że nie robiła niczego nielegalnego. - Nie brałam narkotyków, ani nie spożywałam niczego innego niż alkohol. Tańczyłam, śpiewałam i imprezowałam - a to zupełnie legalne rzeczy - powiedziała na antenie telewizji Yle.

Morawiecki o wideo z Sanną Marin: Premier zakosztowała więcej Finlandii

W piątek szefowa fińskiego rządu zrobiła test narkotykowy, aby "rozwiać podejrzenia" dotyczące zażywania przez nią narkotyków. - Test narkotykowy pobrany od premier Sanny Marin 19 sierpnia 2022 r. nie wykazał obecności narkotyków - przekazało w poniedziałek biuro Marin.

Finowie ocenili zachowanie premierki Sanny Marin [SONDAŻ]

