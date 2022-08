W Timonowie obwodzie biełgorodzkim (zachodnia część Rosji, ok. 30 km od granicy z Ukrainą), doszło do pożaru amunicji. Poinformował o tym na Telegramie Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu.



Rosja. Doszło do kolejnego pożaru amunicji. Gubernator obwodu o "pożarze soczewki"

Zdaniem Gładkowa w Timonowie "z powodu upałów (i wystąpienia efektu soczewki) zapaliła się amunicja, która nie została zneutralizowana przez saperów". Dodał również, że nie ma żadnych ofiar pożaru. Mieszkańcy zostali ewakuowani przez władze obwodu i skierowani do sanatorium Krasnaja Polana w dzielnicy Valuysky, lub opuścili miejsce zamieszkania na własną rękę.

Jest to kolejny pożar w tym miesiącu w Timonowie. 18 sierpnia również doszło tam do wybuchu. Miasto jest jednym w miejscu, gdzie znajduje się zaopatrzenie wykorzystywane do wojny z Ukrainą. W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło tam do eksplozji i wybuchów paliwa oraz składów amunicji - informowało wtedy Radio Svoboda. Nagranie przedstawiające wybuch zamieścił na Twitterze Anton Gerashchenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną w kilku obwodach

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w poniedziałek 22 sierpnia, że Rosja zamknęła swoją przestrzeń powietrzną w trzech obwodach, które znajdują się blisko granicy z Ukrainą. Wstrzymano tam ruch lotniczy, ale zwiększyła się rotacja "oddziałów w rejonach przygranicznych obwodów briańskiego i kurskiego" - poinformowano. Pojawiły się więc obawy, że Rosjanie chcą nasilić swoje ataki w Dzień Niepodległości Ukrainy, który przypada w środę 24 sierpnia.

