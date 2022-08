Nieoficjalnie: USA szykują potężne wsparcie dla Ukrainy. Największy z dotychczasowych pakietów

Informacje w tej sprawie przekazują nieoficjalnie Reuter i AP. Dziennikarze, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji, podają, że pakiet wsparcia zostanie ogłoszony 24 sierpnia - w Dzień Niepodległości Ukrainy i w równe pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na sąsiednie, suwerenne państwo. Pakiet o wartości 3 mld dolarów ma zawierać sprzęt wojskowy, m.in. drony, oraz pokryć przeszkolenie żołnierzy.

Nieoficjalnie: USA szykują nowy pakiet wsparcia. Największy z dotychczasowych

Tryb, w jakim ma być udzielone to wsparcie, różni się od poprzednich transz. Jak zwraca uwagę AP, wcześniejsze dostawy były przekazywane w ramach Presidential Drawdown Authority i miały zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Wówczas przekazywano broń, którą Pentagon miał na stanie. W tym przypadku sprzęt ma być pozyskiwany od producentów. To oznacza, że wsparcie nie trafi do Ukrainy w najbliższym czasie, a raczej w perspektywie roku - dwóch lat. Według AP ma to sygnalizować, że USA są gotowe utrzymać wsparcie bez względu na codzienne zmiany sytuacji na froncie.

W piątek USA ogłosiły 19. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 775 mln dolarów. Transza obejmuje m.in. dostawę 16 haubic, 15 dronów rozpoznawczych, około tysiąca pocisków przeciwpancernych Javelin, a także amunicji. Od początku wojny Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc wojskową wartą 10 miliardów 600 milionów dolarów.

Dzień Niepodległości w Ukrainie

W ogarniętej wojną Ukrainie 24 sierpnia obchodzony będzie Dzień Niepodległości, upamiętniający proklamowanie niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku. Jednocześnie mija pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji (Rosjanie wkroczyli na terytorium Ukrainy dokładnie 24 lutego o poranku).

W związku z rocznicą pojawiają się obawy, że Rosja może eskalować konflikt. Przed taką możliwością ostrzegał między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że w tym tygodniu Rosja może dopuścić się "czegoś szczególnie okrutnego".

Z kolei ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie wezwała amerykańskich obywateli, aby niezwłocznie wyjechali z Ukrainy. Departament Stanu USA ostrzegał wcześniej, że w najbliższych dniach Rosjanie mogą zaatakować ukraińską infrastrukturę cywilną. Władze Kijowa zakazały natomiast masowych zgromadzeń do czwartku.

