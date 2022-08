Taka informacja została zawarta w opublikowanym właśnie liście, datowanym na 10 maja, który został przesłany przez biuro archiwów prawnikom Donalda Trumpa.

"Wśród materiałów znajdujących się w pudłach jest ponad sto dokumentów o łącznej liczbie ponad 700 stron, noszących różnego rodzaju oznaczenia niejawności, w tym przeznaczone dla osób posiadających specjalny dostęp do tajnych dokumentów" - napisano w liście, opublikowanym na stronie internetowej amerykańskich archiwów państwowych.

Z listu wynika, że reprezentanci Donalda Trumpa nieustannie starali się zablokować lub opóźnić dostarczenie dokumentów do Federalnego Biura Śledczego, powołując się na tak zwany przywilej wykonawczy. To prawo urzędników wysokiego szczebla do prowadzenia poufnej korespondencji i nieujawniania jej treści, które wchodzi w życie w razie, gdyby ujawnienie tych informacji mogło narazić działalność najważniejszych urzędów państwa.

USA. Ponad 700 stron tajnych dokumentów w rezydencji Donalda Trumpa

Dokumenty zostały odzyskane z partii 15 pudeł odzyskanych z Mar-a-Lago (posiadłości byłego prezydenta Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie) na początku tego roku. Na długo przed tym, gdy urzędnicy FBI wrócili z nakazem przeszukania 8 sierpnia i odzyskali dodatkowe 11 pudeł zawierających tajne dokumenty, informuje agencja Associated Press.

Archiwum Narodowe zwróciło się do Departamentu Sprawiedliwości o zbadanie sprawy po tym, jak jego pracownicy stwierdzili, że wśród 15 pudeł z aktami pozyskanymi z Mar-a-Lago znajdują się tajne dokumenty. Według przedstawicieli instytucji, dokumenty te powinny zostać zdane przez Trumpa pod koniec jego kadencji w Białym Domu.