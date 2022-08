Tatiana Nawka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z wakacji. Na jednym z nagrań widać żonę rzecznika Kremla, która tańczy Zorbę i - zgodnie z grecką tradycją - tłucze talerze na szczęście. Wszystko wyglądało tak, jakby kobieta przebywała na wakacjach w Grecji, do której miała dotrzeć z Turcji.

Żona rzecznika Kremla na wakacjach w Grecji? Jest odpowiedź ministerstwa

"Tłuczenie talerzy jest częścią nocnego szaleństwa w Grecji. Dla mnie to pewien rodzaj wabika (atrakcji). A wy, co myślicie?" - napisała Tatiana Nawka w opisie nagrania, które zniknęło już z jej mediów społecznościowych.

Nie usunęła jednak zdjęć, na których stoi na bazie greckiej kolumny. "Atena? Artemis? Afrodyta? Czyj wizerunek według Was bardziej do mnie pasuje? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Które zdjęcie bardziej się Wam podoba?" - pyta w innym poście.

Rosyjskie media uważają, że nagranie powstało na wakacjach w Turcji. Takie twierdzenia mogą budzić wątpliwości, ponieważ Grecja i Turcja od lat są w konflikcie. Trudno też wyobrazić sobie, by w tureckim hotelu puszczano jeden z najbardziej znanych i kojarzących się z Grecją utworów.

W sprawie wypowiedziało się już jednak greckie Ministerstwo Obrony Obywateli. "Tatyana Navka, żona rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, nie wjechała do Grecji, ponieważ podlega zakazowi wjazdu do krajów Schengen" - napisał resort w komunikacie. Kobieta faktycznie ma więc przebywać w Turcji, która nie ograniczyła Rosjanom wjazdów do swojego kraju.

Kraje Unii Europejskiej już w marcu przyjęły sankcje, zgodnie z którymi rodziny najwyższych urzędników państwowych i współpracownicy Władimira Putina nie mogą wjechać na teren UE. Tatiana Nawka została wpisana na listę sankcji Stanów Zjednoczonych 11 marca 2022 roku. Później, 3 czerwca, została też dodana na listę Unii Europejskiej.

Tatiana Nawka urodziła się w Ukrainie. Była łyżwiarką figurową

Tatiana Nawka urodziła się w Ukrainie. Sławę zdobyła jako rosyjska łyżwiarka figurowa. W dziedzinie tej zdobyła złoto na igrzyskach olimpijskich w Turynie (2006), a także dwukrotne mistrzostwo świata i trzykrotne mistrzostwo Rosji. Karierę zakończyła w 2006 roku.

W 2016 roku Nawka wywołała kontrowersję, gdy razem z partnerem tanecznym, wystąpiła w rosyjskiej wersji programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Kobieta była przebrana za więźniarkę obozu koncentracyjnego. Nawka broniła się, że taniec miał być inspirowany filmem "Życie jest piękne" z 1997 roku.

Żona Dmitrija Pieskowa w 2022 roku oficjalnie poparła zbrojny atak Rosji na Ukrainę. Żona rzecznika Kremla szerzyła także rosyjską propagandę.