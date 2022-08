Rosjanie porywają ukraińskich nastolatków i chcą ich wysyłać na front. "Dzieci w wieku szkolnym"

W poniedziałek 22 sierpnia szef ługańskiej administracji wojskowej Serhij Hadaj poinformował, że Rosjanie chcą wysyłać na front ukraińskie dzieci. "Wielokrotnie mówiłem, do jakich metod uciekają się okupanci, aby siłą zmobilizować mężczyzn w wieku poborowym. Teraz prawie nie ma tam nikogo do pracy, na przykład w kopalni w Dowżańsku, skąd zmobilizowano 430 pracowników. Wkrótce dojdzie do tego, że kobiety nie będą miały nikogo do małżeństwa" - napisał.

Wojna w Ukrainie. 30 dzieci z Ługańska dołączyło do ruchu wojskowo-patriotycznego

W rejonie biłowodskim w samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej doszło do złożenia uroczystej przysięgi przez 30 dzieci w wieku szkolnym, które zostały poświęcone uczestnikom ruchu wojskowo-patriotycznego "Młoda Gwardia".



Rosjanie porywają dzieci? Hadaj: Rodzina musi wybrać, kto pójdzie na front

Hadaj poinformował także, że wśród mieszkańców Ługańska zdarzają się przypadki zaginięcia dzieci między 14 a 18 rokiem życia. "Są one przetrzymywane do czasu ustalenia ich tożsamości. Procedura nie trwa jednak 72 godzin, tylko do czasu odebrania dziecka przez ojca lub brata, który zostanie postawiony przed wyborem: jeśli nie dziecko, to kto zamiast niego pójdzie na front?" - czytamy we wpisie.

