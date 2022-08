Zabójstwo Darii Duginy. FSB wskazuje "podejrzaną" i publikuje wideo. Podolak: Fikcyjny świat

Rosyjskie służby twierdzą, że za zabójstwo Darii Duginy odpowiada Natalia Wowk, obywatelka Ukrainy. Według FSB przyjechała do Rosji 23 lipca razem ze swoją 12-letnią córką. Jak podaje kremlowska agencja RIA, kobieta była obecna na festiwalu Tradycja. To podczas powrotu z tego eventu doszło do zamachu na córkę Aleksandra Dugina.

REKLAMA

Zobacz wideo W co inwestować, żeby nie stracić oszczędności przez inflację?

Śmierć Darii Duginy. FSB publikuje nagranie z domniemaną sprawczynią zamachu

Rosja przekonuje, że za zorganizowaniem zamachu stały ukraińskie służby. Ukraińcy od początku zaprzeczają. "Podkreślam, że Ukraina nie ma na pewno z tym nic wspólnego, bo nie jesteśmy państwem przestępczym jak Federacja Rosyjska, a tym bardziej nie jesteśmy państwem terrorystycznym" - podkreślał Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W jego ocenie Rosja zaczyna się wewnętrznie rozpadać, a różne grupy wpływów zaczynają walkę o władzę.

Federalna Służba Bezpieczeństwa opublikowała nawet domniemaną legitymację wojskową Natalii Wowk. Rosyjskie służby przekonują, że służyła ona w pułku Azow.

Aleksandr Dugin żegna córkę. Zaapelował do rosyjskich żołnierzy

Jednostka stanowczo zaprzeczyła tym informacjom. W oświadczeniu podkreśliła, że kobieta, której rzekomy dokument opublikowały służby, nigdy nie służyła w jednostce. "Sam atak terrorystyczny jest przygotowaniem do 'trybunału' nad ludźmi Azowa. W ten sposób Rosja rozgrzewa opinię publiczną wśród swoich obywateli, zwracając uwagę na 'konieczność' takiego sądu" - czytamy w oświadczeniu organizacji.

FSB ponadto pokazała film, na którym miały zostać zarejestrowane poszczególne etapy podróży Wowk przez Rosję. Zmontowane nagranie publikuje m.in. agencja RIA. W jednej ze scen widzimy, jak kobieta podczas kontroli na granicy podnosi maskę swojego mini coopera. W kolejnej, jak wchodzi do mieszkania. FSB twierdzi, że Wowk zatrzymała się w Moskwie, w bloku, w którym mieszkała Dugina.

Służby twierdzą też, że domniemana sprawczyni ataku kilkukrotnie zmieniała tablice rejestracyjne - posługiwała się m.in. rejestracjami Donieckiej Republiki Ludowej, Ukrainy i Kazachstanu. Po dokonaniu zamachu Wowk miała razem z córką uciec na terytorium Estonii.

"Fikcyjny świat" rosyjskiej propagandy

"Rosyjska propaganda żyje w fikcyjnym świecie: ukraińskiej kobiecie i jej 12-letniemu dziecku przypisano odpowiedzialność za wysadzenie samochodu propagandystki Duginy. Co zaskakujące, na miejscu nie znaleźli 'estońskiej wizy'. Żmije w rosyjskich służbach specjalnych rozpoczęły walkę wewnątrzgatunkową" - napisał w poniedziałek Podolak.

Również znawcy tematyki wątpią, aby zamach zorganizowały ukraińskie służby. - Nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę stał za zamachem. Z pewnością nie byli to Ukraińcy, bo Dugin zdecydowanie nie był dla nich tak ważny - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl prof. Agnieszka Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Wydaje nam się, że wiemy kim jest Dugin, ale się mylimy

Córka Aleksandra Dugina nie żyje

Terenowa toyota, którą kierowała Daria Dugina, eksplodowała na drodze niedaleko miasta Odincowo pod Moskwą. Kobieta zginęła na miejscu. Na udostępnionym w mediach społecznościowych zdjęciu widać Aleksandra Dugina stojącego w miejscu wypadku. Jego córka wracała z festiwalu "Tradycja", na którym obecny był też jej ojciec.

Kremlowski ideolog Aleksandr Dugin od lat mówił o zniszczeniu Ukrainy, którą przedstawiał jako anty-Rosję. Jak twierdził, Moskwa powinna zbudować "imperium euroazjatyckie od Dublina po Władywostok", rozpoczynając właśnie od zajęcia Ukrainy. Następnie do Rosji powinno się przyłączyć wszystkie byłe republiki radzieckie oraz państwa byłego bloku socjalistycznego. W ten sposób, według Dugina, Rosja miałaby stać się alternatywą dla chylącego się ku upadkowi Zachodowi. Ponadto, według jego słów Polska jest fikcyjnym państwem finansowanym przez USA.

Daria Dugina również była zwolenniczką promowanej przez ojca ideologii eurazjatyzmu.