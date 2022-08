Krym. Rosyjscy turyści stają się przekleństwem ich armii. Jeden wskazał Ukraińcom ważny cel

Rosjanie chętnie fotografują się ze sprzętem wojskowym na Krymie i tym samym wskazują cele ukraińskiej armii na tym półwyspie.

"Może jesteśmy zbyt surowi wobec rosyjskich turystów… Czasem potrafią być naprawdę pomocni. Jak ten mężczyzna robiący zdjęcia na rosyjskich pozycjach obrony przeciwlotniczej w pobliżu Eupatorii na okupowanym Krymie. Dziękuję i oby tak dalej!" - czytamy we wpisie Ministerstwa Obrony Ukrainy udostępnionym w poniedziałek (22 sierpnia) na Twitterze.

Krym. "Nawet najbardziej odporni popadają w histerię"

Przypomnijmy, Ukraina jest odpowiedzialna za ataki na rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie. Jego mieszkańcy oraz turyści coraz częściej decydują się na opuszczenie regionu. Jak skomentował Refat Czubarow, ukraiński polityk narodowości tatarskiej "nawet najbardziej odporni popadają już w histerię, nawet oni zaczęli zdawać sobie sprawę, że będą musieli uciekać ze skradzionego półwyspu do swojej Rosji".

Życie Rosjanom na Krymie uprzykrzają też ukraińscy hakerzy, którzy włamali się do systemu telewizji i nadali fragment przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent mówi na nim: "Krym to Ukraina! Chwała Ukrainie". W telewizji ukazał się również patriotyczny klip do piosenki "Ukraina - to ty", w którym pojawiają się m.in. baloniki z ukraińską flagą i godłem Tatarów krymskich.

Krym. Ruch turystyczny zmniejszył się o połowę

Sytuacja na Krymie oraz rosnąca świadomość wojny znacząco wpłynęła na ruch turystyczny. Ludzie zaczęli unikać wyjazdów na Krym. W porównaniu z minionym rokiem ruch turystyczny zmniejszył się tam o połowę - podał wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki Rosji (ATOR) Siergiej Romaszkin w kremlowskiej agencji RIA Nowosti.

Anapa straciła 10-12 procent turystów, Soczi 2-3 procent. Romaszkin ocenił, że koszty wypoczynku w tych rosyjskich miejscowościach położonych nad Morzem Czarnym wzrosły odpowiednio: o 7 proc. w Anapie, a w Soczi o 15 proc. Natomiast na Krymie pozostały na poziomie zeszłorocznym. Wskaźniki Moskwy, Kazania i Petersburga też utrzymały się na ubiegłorocznym poziomie.

Krym. Rosjanie uciekają z półwyspu. Jednego dnia przejechało 38 297 aut

