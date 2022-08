Policja w Seulu namierzyła kobietę, która urodziła się w Korei Południowej i może być spokrewniona z dziećmi, których szczątki znaleziono w walizkach w Auckland w Nowej Zelandii. Makabrycznego odkrycia dokonała rodzina, która wylicytowała walizki na aukcji towarów z magazynu przeznaczonego do likwidacji.

Korea Płd. Znaleziono kobietę spokrewnioną z dziećmi, których ciała odkryto w walizkach

Szczątki znalezione w walizkach należały do dzieci w wieku 5 i 10 lat - jak ustaliła policja w Nowej Zelandii. Ciała mogły znajdować się w walizkach nawet od czterech lat. Jak podało RMF FM, śledczy ustalili, że krewni dzieci mogą mieszkać w Korei Południowej. Tamtejsza policja znalazła kobietę, która jest z nimi spokrewniona.

Korea Południowa z ofertą denuklearyzacji Północy. Odpowiedź Pjongjangu

To Koreanka, która mieszkała w Nowej Zelandii do 2018 roku. Dokładne miejsce pobytu kobiety nie jest jeszcze znane. Nie wiadomo też, czy kiedy wracała do kraju, towarzyszyli jej inni krewni.

Według śledczych z Nowej Zelandii Koreanka jest matką dzieci, których ciała znaleziono w walizkach. Koreańczycy nie mogą jej jednak zatrzymać, zanim nie zostanie wydany nakaz aresztowania.

Policja jest w gotowości, by aresztować kobietę, kiedy tylko otrzyma czerwoną notę Interpolu.

Nowa Zelandia. Szczątki dzieci znalezione w walizkach

Szczątki znaleziono, kiedy rodzina z Auckland otworzyła w swoim domu walizki kupione na aukcji - podało BBC.

Nowa Zelandia. Zwłoki dzieci w walizkach kupionych na aukcji

- Dzieci były ukryte w dwóch walizkach o podobnej wielkości - poinformował detektyw Tofilau Faamanuia Vaaelua. Dodał, że wyjaśnienie sprawy, kim są dzieci oraz jak i dlaczego ich ciała znalazły się w walizkach, będzie bardzo trudne, ze względu na czas, jaki minął od ich śmierci.

W walizkach znajdowały się też przedmioty osobiste, które pozwoliły śledczym ustalić, skąd mogą pochodzić szczątki.

