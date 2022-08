Pięć lat więzienia grozi dyrektorowi salezjańskiej podstawówki z Lubina (woj. dolnośląskie) za posiadanie materiałów z treściami pedofilskimi. Prokuratura potwierdziła, że zatrzymany przed weekendem to ksiądz. Trafił na dwa miesiące do aresztu. Salezjanie piszą, że "sytuacja ta jest zaskoczeniem". Po informacje odsyłają do prawników księdza.

