Zełenski stawia granicę: W przypadku "procesu" pokazowego nie będzie dalszych negocjacji

W środę 24 sierpnia na Ukrainie obchodzony będzie Dzień Niepodległości. Tego samego dnia minie pół roku od momentu ponownego wkroczenia wojsk rosyjskich na teren Ukrainy, stanowiącego eskalację wojny trwającej od 2014 roku.

W codziennym komunikacie wideo na Facebooku prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Dzień Niepodległości jest najważniejszym świętem w jego ojczyźnie.

- Nasi okupanci zdecydowanie się tego nie spodziewali, że po sześciu miesiącach brutalnej wojny my będziemy świętować naszą niepodległość na naszej ziemi, w naszej stolicy. To jest nasza ziemia. To jest nasza niepodległość, której nikt nie może złamać i nikt nie może jej nam odebrać. Wy wiecie, że tak jest. Każdy na Ukrainie to czuje - dodał.

Zełenski: W Mariupolu przygotowywana jest sceneria do absurdalnego procesu

Zełenski zaznaczył, że obecnie okupanci chwytają się wszelkich sposobów, aby złamać ducha oporu Ukraińców po tym, jak przekonali się, że błyskawiczne zwycięstwo nie jest możliwe. - W Mariupolu przygotowywana jest sceneria do obrzydliwego i absurdalnego procesu pokazowego ukraińskich obrońców, którzy są więzieni przez okupantów - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił, że jeśli do tego procesu dojdzie, to wyznaczy on linię, poza którą wszelkie negocjacje będą niemożliwe. - Jeśli nasi ludzie zostaną wyprowadzeni na ten proces z pogwałceniem wszelkich porozumień, wszelkich zasad międzynarodowych, dojdzie do nadużyć, to nie będzie dalszych rozmów - zaznaczał.

W sobotę 6 sierpnia na kanale Rady Miasta Mariupola (obwód doniecki) na Telegramie został opublikowany post, w którym mer miasta Wadym Bojczenko poinformował, że Rosjanie "planują przeprowadzić lincz na ukraińskich obrońcach". Na scenie Mariupolskiej Filharmonii Kameralnej okupanci rozstawili więzienne cele. "Proces" ma odbyć się we wrześniu.

Mariupol. Rosjanie przygotowują klatki. Chcą przeprowadzić "proces"

Rosjanie ostrzelali wsie i miasteczka w okolicach miejscowości Sumy

Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych informuje, że wojska rosyjskie skupiają się głównie na utrzymaniu kontroli nad okupowanymi terytoriami w obwodach donieckim i ługańskim, a także w okolicach Chersonia, Charkowa, Zaporoża i Mikołajewa. Rosjanie próbują również zapobiegać ukraińskiej kontrofensywie na niektórych odcinkach frontu.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły kilka skutecznych kontruderzeń. Regularnie ostrzeliwują rosyjskie pozycje na okupowanych terenach. Rosjanie ostrzelali przy pomocy artylerii i rakiet wsie i miasteczka w okolicach miejscowości Sumy, a także w obwodzie charkowskim i w pobliżu Słowiańska, Kramatorska i Bachmutu. Nie powiodły się rosyjskie próby przeprowadzenia uderzeń lądowych w tych rejonach.

Zamach na Duginę. "Ten atak otwiera nowy rozdział rosyjskiego oporu"

Z kolei w okolicach Zaporoża oprócz ostrzału artyleryjskiego Rosjanie przeprowadzili naloty na kilka miejscowości w pobliżu linii frontu. Również tam rosyjska ofensywa nie odniosła sukcesów.

Siły rosyjskie zajęły kilka niewielkich miejscowości w pobliżu Mikołajowa, gdzie uderzenie zostało poprzedzone nalotami oraz ostrzałem artyleryjskim i rakietowym.

Rosyjska flota nadal kontroluje akweny Morza Czarnego i Azowskiego, a główne wysiłki koncentrują się na zablokowaniu żeglugi cywilnej w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Rosyjskie okręty prowadzą również uderzenia rakietowe na obiekty wojskowe na terytorium Ukrainy.