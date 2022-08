Zamach na Darię Duginę. Rosyjska agencja TASS podała moc ładunku

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowę Rosjan: Żołnierze wiedzą o kłamstwach Kremla. "Propaganda u nas działa"

W nocy terenowa toyota, którą kierowała Daria Dugina, eksplodował na drodze niedaleko miasta Odincowo pod Moskwą. - Moc bomby wynosiła około 400 g trotylu. Części ładunku wybuchowego wysłano do zbadania - przekazało agencji informacyjnej TASS źródło.

Nie żyje córka "mózgu Putina"

Kobieta była córką Aleksandra Dugina, nazywanego "mózgiem Putina", który uznawany jest za jednego z głównych doradców rosyjskiego przywódcy. Kremlowski ideolog od lat mówił o zniszczeniu Ukrainy, którą przedstawiał w swojej koncepcji ideologicznej jako anty-Rosję.

Jak twierdził, Moskwa powinna zacząć budowę "imperium euroazjatyckiego od Dublina po Władywostok'' i rozpocząć właśnie od zajęcia Ukrainy. Następnie do Rosji powinno się przyłączyć wszystkie byłe republiki radzieckie oraz państwa byłego bloku socjalistycznego. W ten sposób, według Dugina, Rosja miałaby stać się alternatywą dla chylącego się ku upadkowi Zachodowi. Ponadto, według jego słów, Polska jest fikcyjnym państwem finansowanym przez USA.

Daria Dugina również była zwolenniczką promowanej przez ojca ideologii eurazjatyzmu.

Kto stoi za zamachem na Darię Duginę?

Na temat Duginy powstało już kilka teorii. Strona rosyjska twierdzi, że to Ukraińcy - ci jednak nie przyznają się do tego. Według ekspertów tak naprawdę miał to być zamach na Aleksandra Dugina, a przeprowadzić go mogła m.in. Federalna Służba Bezpieczeństwa.

Sergej Sumlenny, ekspert ds. Europy Wschodniej, zasugerował nawet, że za śmiercią Darii Duginy może stać jej ojciec. "To nie jest tak dziwne, jak mogłoby się wydawać. Dugin był filozofem kultu śmierci i ofiary. Zawsze powtarzał, że najważniejsze jest przeżycie śmierci" - zaznaczył i dodał, że to zdarzenie mogłoby poprawić jego słabą pozycję. Ekspert pokazał też zrzuty ekranu z jednej ze stron Dugina, na której pisze on o tradycji poświęcania swoich dzieci.

