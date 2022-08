Hakerzy w Ukrainy włamali się do systemu telewizji na okupowanym przez Rosję Krymie i wyemitowali fragment przemówienia prezydenta Ukrainy. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego pokazano również klip do patriotycznej piosenki "Ukraina - to ty".

