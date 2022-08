Zełenski ostrzega Ukraińców przed świętem: Rosja może zrobić coś szczególnie okrutnego

Aktywnie przygotowujemy się do nowego tygodnia, bardzo ważnego dla nas wszystkich, dla naszego państwa. Dzień naszego flagi i dzień niepodległości przed nami. Przed nami - uhonorowanie weteranów wojny o wolność Ukrainy i Krymu. Ten rok jest naprawdę wyjątkowy

- mówił w zamieszczonym na Facebooku nagraniu Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że "w powietrzu dosłownie czuć to, że okupacja Krymu jest tymczasowa i półwysep wróci do Ukrainy".

Zełenski: w tym tygodniu Rosja może zrobić coś szczególnie okrutnego

Zełenski wezwał Ukraińców do szczególnej czujności przed środowymi obchodami z okazji 31-lecia niepodległości od rządów sowieckich. - Ukraińcy nie mogą pozwolić, aby Moskwa szerzyła przygnębienie i strach przed wydarzeniami z 24 sierpnia, które również nastąpią sześć miesięcy po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę - powiedział w sobotę Zełenski.

Wszyscy musimy być świadomi, że w tym tygodniu Rosja może spróbować zrobić coś szczególnie paskudnego, coś szczególnie okrutnego. Taki jest nasz wróg. W każdym tygodniu w czasie tych sześciu miesięcy wojny Rosjanie robili ciągle to samo - coś obrzydliwego i okrutnego

- zaznaczył prezydent Ukrainy, dodając, że Rosja chce upokorzyć jego naród. Dlatego - jego zdaniem - najważniejsze, by nie ulegać presji i nie okazywać wrogom słabości.

W drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, godzina policyjna ma zostać przedłużona na cały dzień w środę, wynika z zapowiedzi gubernatora regionu Oleha Synehuba. "Pozostańcie w domu i słuchajcie ostrzeżeń!" - ostrzegł Synehub mieszkańców. Godzina policyjna zwykle trwa od 22 do 6 rano. Charków jest regularnie atakowany przez Rosjan.

Ukraińskie dowództwo: sytuacja jest trudna i napięta

W ciągu minionej doby w walkach na południu Ukrainy Rosjanie stracili 75 żołnierzy, haubicę samobieżną kalibru 152 mm, dwa czołgi T-72 i sześć transporterów opancerzonych - podało Dowództwo Operacyjne ukraińskiego sztabu Południe.

Agencja Unian podaje, że w nocy w regionie Odessy doszło do wybuchów. Wojska rosyjskie zaatakowały region pięcioma pociskami, z których dwa udało się przechwycić przez siły obrony powietrznej. Reszta pocisków trafiła w przedsiębiorstwo rolne, w szczególności w spichlerz. Nie było ofiar. Technicy zajmujący się materiałami wybuchowymi oraz grupa dochodzeniowo-operacyjna pracują na miejscu zdarzenia.

Dowódcy sztabu określają sytuację na froncie jako "trudną i napiętą". Podkreślają jednak, że strona ukraińska prowadzi skuteczną obronę i nie zanotowała znaczących zmian sytuacji. Wieczorem i nocą Rosjanie siłami zmechanizowanej kompanii i trzech czołgów atakowali Aleksandrowkę pod Donieckiem, jednak bez powodzenia.

Rosyjskie lotnictwo dziewięciokrotnie atakowało pozycje ukraińskie. Rosjanie przeprowadzili również atak rakietowy na Wozniesieńsk w obwodzie Mikołajowskim, raniąc 14 osób cywilnych. Wśród poważnie rannych są dzieci.

Siły powietrzne Ukrainy pięciokrotnie bombardowały zgrupowania wojsk rosyjskich w regionie. Artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły 230 ostrzałów celów wojskowych. Zniszczyły składy amunicji i paliwa w Staricach i Czornbobajiwce w obwodzie chersońskim.

Ukraiński wywiad: Rosja może szykować odłączenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Ukraiński wywiad wojskowy podaje z kolei, że "rosyjscy okupanci mogą się szykować do odłączenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od ukraińskiej sieci energetycznej", o czym świadczy m.in. wysłanie ukraińskich pracowników na urlop. Służby zaznaczyły, że nie podano terminu zakończenia "urlopów". Ponadto, w odróżnieniu od poprzedniego rozporządzenia w tej sprawie, tym razem "urlopowano" także dyżurnych operatorów.

Do elektrowni sprowadzono z powrotem część przedstawicieli rosyjskiego koncernu Rosatom. Na miejscu jest również oddział wojsk okupacyjnych z dużą ilością broni i amunicji.

