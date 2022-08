W Hadze lekcje w dwóch szkołach podstawowych będą odbywać się przez cztery dni w tygodniu. Zmiany zostaną wprowadzone już w nadchodzącym roku szkolnym. Jednego dnia uczniowie będą kontynuować naukę w domu. Zapowiedziano pomoc dla rodziców. Sytuacja jest spowodowana brakiem nauczycieli w placówkach - przekazuje Dutch News.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Holandia. W Hadze brakuje nauczycieli w szkołach

Niedobór nauczycieli wymusza czterodniowy tydzień pracy w dwóch szkołach w Hadze, mieście położonym w zachodniej Holandii. Te informacje potwierdza Omroep West, regionalny nadawca z siedzibą w Hadze na podstawie informacji udzielonych przez De Haagse Scholen (organizacja patronacka, zrzeszająca 52 szkoły podstawowe w Hadze). Nie przekazano, których dokładnie szkół dotyczy problem braku nauczycieli. Wiadomo natomiast, że placówki znajdują się w Escamp oraz Laak. W Hadze zaobserwowano obecnie największy brak nauczycieli - 15 proc. stanowisk nie jest obsadzonych - przekazuje Dutch News. "Rodzice zostali już o tym oczywiście poinformowani. Dla rodziców, którzy nie mogą być tego dnia w domu z powodu pracy, rozwiązanie można znaleźć w szkole" - przekazuje Omroep West.

Haga. Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje na sytuację w Ukrainie

Holandia. W pozostałych miastach także pojawiają się problemy kadrowe

W Amsterdamie oraz Rotterdamie także występują poważne braki kadrowe. Mają tam zniknąć różnice płacowe w wynagrodzeniach nauczycieli w szkołach podstawowych oraz średnich. Ma to zachęcić uczniów do podejmowania pracy w zawodzie, a nauczycieli do tego, aby nie rezygnowali z pracy na stanowiskach. Uczniowie w Holandii wracają do szkół po wakacyjnej przerwie w różnych odstępach czasowych. W Hadze nauka rozpocznie się już 21 sierpnia, natomiast w regionach północnych i południowych 28 sierpnia oraz 4 września - informuje Dutch News.

"Lex Czarnek" powraca. "Przed 1 września powinniśmy się wyrobić"