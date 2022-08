Wyciekły kolejne nagrania z imprezy Sanny Marin. "Nic, o czym nie wiedziałby mój mąż"

W czwartek światowe media obiegło nagranie z imprezy, w której udział wzięła 36-letnia premierka Finlandii Sanna Marin. Polityczka tańczyła i śpiewała w otoczeniu kilkunastu osób w prywatnym domu, I choć widok ten niektórych oburzył, Marin nie zamierza poddawać się presji, podkreślając, że nie zrobiła nic nielegalnego i nie była w stanie, który w razie pilnej potrzeby nie pozwalałby jej na pełnienie obowiązków.

W piątek w sieci pojawiły się kolejne wideo wykonane tej samej nocy na początku sierpnia, gdy Marin ze znajomymi przeniosła się z domu do helsińskiego klubu Teatteri, gdzie bawili się dalej. O ile wcześniejsze widea były autorstwa jej przyjaciół i premierka wiedziała, że jest nagrywana, o tyle w przypadku klubu wydaje się, że była nagrywana z ukrycia.

Na nieco ponad minutowym wideo z Sanną Marin rozmawia i tańczy Olavi Uusivirta, popularny fiński muzyk. Na początku wydaje się, że Uusivirita mówi coś Marin do ucha, a po chwili zbliża twarz do jej szyi. Premierka nieco odsuwa się od kolegi, by spojrzeć na smartwatch i dalej tańczy.

Nagranie jest chaotyczne, kamera jest na zmianę skierowana na premierkę i od niej odwracana, jakby obawiano się, że kobieta zauważy, że jest nagrywana.

"Nic, o czym nie wiedziałby mąż"

Marin była pytana o te nagrania w trakcie konferencji prasowej, na której informowała, że wykonała test na obecność narkotyków, by rozwiać wszystkie wątpliwości. - Nie przypominam sobie, żeby ktoś całował mnie w szyję - mówiła. Wyjaśniała dziennikarzom, że ma bardzo bliskie kontakty ze swoimi przyjaciółmi, często przytulają się i całują w policzki. Marin stwierdziła, że to "nic niewłaściwego, ani nic, o czym nie wiedziałby jej mąż".

Muzyk również wydał oświadczenie na ten temat. W poście na Instagramie odniósł się do spekulacji na temat charakteru relacji z premierką. "Z ręką na sercu mogę powiedzieć, jak jest: jesteśmy przyjaciółmi i nie stało się nic niewłaściwego". Dodał, że nie będzie więcej komentował tej sprawy.

Nagrania ujawniły rosyjskie służby?

Wielu komentatorów i fińskie media sugerują, że upublicznieniem nagrań jest działaniem rosyjskich służb. Próba zdyskredytowania Sanny Marin jest na rękę Kremlowi, w związku z tym, że Finlandia wchodzi do NATO, a premierka walczy w Unii o to, by wszystkie kraje Schengen przestały wydawać i honorować wizy turystyczne Rosjan.

Choć zablokowany jest transport lotniczy i kolejowy, Rosjanie wciąż mogą wjeżdżać do Schengen samochodami. Państwa ościenne muszą honorować wizy wydane przez inne kraje, przez co wielu Rosjan wjeżdża do Finlandii na zakupy do sklepów, które wycofały się z ich kraju.

Premierka Estonii Kaja Kallas poinformowała w tym tygodniu, że kraj będzie usuwał radzieckie pomniki - monumenty o wartości historycznej trafią do muzeów. Po tej zapowiedzi doszło do ataku cybernetycznego m.in. na estońską administrację publiczną. Do ataku przyznała się rosyjska grupa hakerska Killnet - podaje Euractiv.pl.