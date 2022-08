Trwa 177. doba rosyjskiej agresji w Ukrainie. Podczas ostatniej nocy doszło do eksplozji w bazie lotniczej Belbek w Sewastopolu oraz w Kerczu na Krymie. To właśnie stąd do Rosji prowadzi Most Krymski. Według informacji agencji Reutera w Sewastopolu doszło przynajmniej czterech wybuchów, a rosyjskie władze półwyspu poinformowały o strąceniu drona przez obronę powietrzną.

REKLAMA

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, mające to potwierdzać. Według Ukraińskiej Prawdy, w Kerczu doszło do jednej, silnej eksplozji, która zatrzęsła szybami w domach mieszkańców. Tamtejsze władze okupacyjne, również twierdzą, że uruchomiły się systemy przeciwlotnicze.

Więcej informacji o wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ataki na wszystkich odcinkach frontu

Jak wynika z raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy podczas ostatniej doby Rosjanie ostrzeliwali pozycje Ukraińców na wszystkich odcinkach frontu - od obwodu charkowskiego, przez Donbas, po południe kraju.

Ukraińska armia zaznaczyła, że rosyjskie lądowe szturmy odbywały się głównie w obwodzie charkowskim i donieckim. Z obwodu charkowskiego Rosjanie próbowali uderzyć w kierunku Słowiańska. Trwały tam szturmy w okolicach wsi Barabasziwka i Karnauchiwka. W obwodzie donieckim Ukraińcy odparli szturmy Rosjan w okolicach Bachmutu i Sołedaru.

Również w okolicach samego Doniecka, na zachodnich obrzeżach miasta Rosjanie szturmują w okolicach wsi Łozowe i Perwomajskie. Rosjanie nie odnoszą sukcesów w Donbasie.

Na południowym odcinku frontu ukraińska armia za pomocą artylerii i lotnictwa atakowała rosyjskie pozycje. Na dwóch odcinkach frontu w obwodzie chersońskim Ukraińcy prowadzili też działania szturmowe.

Z kolei gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow przekazał, ze mieszkańcy dwóch wsi na południu Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą zostali ewakuowani po tym, jak wybuch pożar w składzie amunicji we wsi Timonowo, mniej więcej 50 km od granicy obwodu. Nikt nie został ranny.

Zobacz wideo Katarzyna Kasia: Wojna to nie są triumfy generałów, to jest cierpienie cywili

Ukraina. Poranny atak rakietowy na Charków. Nie żyje jedna osoba

Według informacji ukraińskich mediów Rosjanie w piątek w godzinach porannych ostrzelali cztery dzielnice Charkowa. Rakiety trafiły m.in. w budynki mieszkalne i placówkę oświatową. Trwa tam gaszenie pożarów. Według wstępnych informacji zginął jeden cywil.

Rosyjskie rakiety S-300 spadły na ostrzeliwany od wielu tygodni Mikołajów na południu kraju. Trafiły w budynek miejscowego uniwersytetu.

Rosyjska armia za pomocą artylerii i rakiet "Uragan" i "Tornado S" atakowała obwód Dniepropietrowski. Zginął tam jeden cywil. Wśród osób rannych jest dziecko. Jak donoszą władze obwodu donieckiego, ostatniej doby, w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło tam pięciu cywilów, a 10 zostało rannych.