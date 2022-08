Szef brytyjskiego wywiadu dla "The Economist": Rosja przegrywa wojnę informacyjną

Szef brytyjskiego wywiadu Jeremy Fleming na łamach tygodnika "The Economist" stwierdził, że jak dotąd Władimir Putin całkowicie przegrał wojnę informacyjną w Ukrainie i na Zachodzie. "Chociaż jest to powód do świętowania, nie powinniśmy lekceważyć tego, jak rosyjska dezinformacja działa w innych częściach świata" - zauważył Fleming.

