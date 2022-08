Rosną obawy przed rosyjską prowokacją w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Nie chcemy kolejnego Czarnobyla"

Ukraiński wywiad wojskowy ostrzega, przed możliwą "prowokacją" ze strony rosyjskiej w kontrolowanej przez okupanta elektrowni atomowej w Zaporożu. Dzieje się to tuż po wizycie we Lwowie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa oraz prezydenta Turcji Recepa Erdogana. Szef ONZ wezwał do pilnego wycofania się rosyjskich wojska z terenów elektrowni. - Każde potencjalne uszkodzenie Zaporoża to samobójstwo - ostrzegł Guterres.

