Rosyjskie i ukraińskie media piszą o rozłamie w relacjach między Władimirem Putinem i Dmitrijem Miedwiediewem. Prezydent Rosji miał wysłać Miedwiediewa do jednej z separatystycznych ukraińskich republik, ponieważ jego zdaniem "nikt tak dobrze nie dogada się z narkomanami i alkoholikami". Ten drugi z kolei uważa, że jest najlepszym kandydatem do tego, by zastąpić Putina, gdy ten "odejdzie na emeryturę".

4 fot. Twitter.com/dimsmirnov175 Otwórz galerię Na Gazeta.pl