Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy składa się z dwóch skrzydeł. Jedno jest nadzorowane przez siły lądowe, a drugie przez Wywiad Ministerstwa Obrony. Wojskowi, którzy rozmawiali z serwisem The Kyiv Independent poinformowali, że należą do drugiego skrzydła - to właśnie jego dowódcy mieli dopuścić się, nadużyć m.in. kradzieży, napaści, molestowania seksualnego oraz wysyłania żołnierzy na misje samobójcze. Wśród dowódców wymieniony został 60-letni Sasza Kuczyński, jak się okazało pod tym fałszywym imieniem i nazwiskiem, ukrywa się Piotr Kapuściński "Broda", gangster z Pruszkowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowę Rosjan: Żołnierze wiedzą o kłamstwach Kremla. "Propaganda u nas działa"

Piotr Kapuściński "Broda" ukrywał się w wojsku ukraińskim pod fałszywym nazwiskiem Sasza Kuczyński

Z relacji żołnierzy wynika, że Sasza Kuczyński, a właściwie Piotr Kapuściński "Broda" miał problem z alkoholem, znęcał się nad podlegającymi mu wojskowymi, m.in. przykładając im broń do głowy. Żołnierze zgłaszali sprawę nadużyć, jednak mimo rzekomych licznych przesłuchań ich dowódca nie poniósł on żadnych konsekwencji. Dopiero kiedy skargi w tej sprawie legioniści złożyli do Prokuratury Wojskowej, rozpoczęto śledztwo w tej sprawie. Z relacji wojskowych wynika, że Kuczyński wysyłała żołnierzy na niebezpieczne akcje, do których nie byli przygotowani. Dodatkowo kierował ich na misję, a następnie przestawał utrzymywać z nimi kontakt. Brazylijski żołnierz w rozmowie z portalem stwierdził, że dowódcy legionów to grupa chętnych, bawiących się życiem ludzi. Z powodu nieprzemyślanych działań oraz nadużyć część zagranicznych wojskowych zakończyła misję dla ukraińskiego wojska.

Sasza Kuczyński miał także nakazywać swoim żołnierzom plądrowanie centrum handlowego. "Słyszałem bezpośrednio rozkaz Saszy Kuczyńskiego skierowany do żołnierzy z mojego oddziału, aby włamali się do centrum handlowego, jak najszybciej zabrali meble i elektronikę, a po drodze zebrali wszystkie możliwe kosztowności" - napisał w oświadczeniu jeden z kanadyjskich żołnierzy.

Ostrzały Charkowa. Nie żyje osiem osób, Rosjanie zaatakowali akademik

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Piotr Kapuściński "Broda" gangster z Pruszkowa jest poszukiwany listem gończym

Piotr Kapuściński "Broda", który w ukraińskim wojsku ma być znany pod fałszywym nazwiskiem Sasza Kuczyński, należał do pruszkowskiej mafii. Gangster jest poszukiwany przez polską policję listem gończym. W 2005 roku został świadkiem koronnym po tym, jak w katowickiej prokuraturze zeznał przeciwko szefom pruszkowskiej mafii. Zostanie świadkiem koronnym pozwoliło mu na uniknięcie 71 zarzutów - podaje The Kyiv Independent. W 2020 roku Piotr Kapuściński został pozbawiony statusu świadka koronnego m.in. za niestawianie się w sądzie oraz prokuraturze. Obecnie polska policja poszukuje "Brodę" na podstawie: art. 286, czyli za oszustwo.

Eksplozje w Melitopolu. Rosjanie planują prowokacje i blokują wyjazd

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.