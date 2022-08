W czwartek 18 sierpnia po godzinie 15 we Lwowie rozpoczęło się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Politycy mają rozmawiać także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Lwów. Prezydent Ukrainy spotkał się z Erdoganem

Oprócz zagadnienia eksportu ukraińskiego zboża podczas spotkania poruszany jest także temat Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, kontrolowanej i ostrzeliwanej przez okupacyjne wojska rosyjskie, co może stworzyć nuklearne niebezpieczeństwo dla całego regionu. Kijów domaga się demilitaryzacji terenu elektrowni. Według ukraińskich komentatorów prezydent Turcji i sekretarz generalny ONZ poruszą także temat ewentualnych rozmów pokojowych z Rosją, które faktycznie zostały zawieszone kilka miesięcy temu. Omawiana ma być także kwestia pośrednictwa Turcji w wymianie jeńców z Rosją.



Wołodymyr Zełenski o Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do wyzwolenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez Rosjan. Po rozmowie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem we Lwowie prezydent napisał na Telegramie, że okupacja elektrowni to "świadomy akt terroru, który może mieć katastrofalne konsekwencje dla całego świata".

Wołodymyr Zełenski dodał, że ONZ musi zapewnić bezpieczeństwo i demilitaryzację elektrowni. Poinformował, że rozmawiał z sekretarzem generalnym także o możliwym rozszerzeniu porozumienia, dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża.

