USA. Tajemnicza śmierć antyputinowskiego biznesmena. Żona nie wierzy w samobójstwo

52-letni Dan Rapoport został znaleziony martwy wczesnym wieczorem 14 sierpnia przed luksusowym apartamentowcem w Waszyngtonie. Miał przy sobie pęknięty telefon komórkowy, 2620 dolarów w gotówce, brelok ze smyczą i pękniętą białą słuchawkę - podaje brytyjski dziennik "Daily Mail".

Współwłaściciel słynnego moskiewskiego klubu Soho Rooms, wraz z żoną Iriną mieszkał w Waszyngtonie od 2012 do 2016 r. Później - z drugą żoną, ukraińską wirusolożką Aleną i ich córką - zamieszkał w Kijowie. Gdy wybuchła pandemia, wysłał obie do Danii, a sam wrócił do USA, planując sprowadzić tam później rodzinę.

Dan Rapoport nie żyje. Dziennikarka twierdzi, że zostawił list

Była dziennikarka brytyjskiego magazynu "Tatler" Junija Pugaczewa twierdzi, że Rapoport popełnił samobójstwo. Wcześniej miał wypuścić w parku swojego psa z listem pożegnalnym i gotówką. Kobieta napisała na Telegramie, że Alena Rapoport zostawiła męża. Dodała, że gdy sama ostatni raz widziała biznesmena w Londynie w maju zeszłego roku, "był jak zawsze - w marynarce i w towarzystwie młodych dziewczyn".

Śmierć Dana Rapoporta. Wdowa mówi, że to nie było samobójstwo

Alena potwierdza śmierć męża, ale nie samobójstwo. Zaprzecza też, by się z nim rozstała. - Nie było żadnego listu, żadnego samobójstwa, żadnej podróży do Londynu i żadnego rozstania - ucięła w rozmowie z rosyjskim portalem RBK. Wdowa po biznesmenie nie podała przyczyny jego śmierci. Powiedziała tylko, że trwa śledztwo.

Policja przekazała "Daily Mail", że czeka na raport lekarski i na razie nie ma podejrzeń, by doszło do przestępstwa.

Dan Rapoport jawnie krytykował Putina. Działał w sieci jako David Jewberg

Dziennik podaje, że Dan Rapoport jawnie krytykował Władimira Putina i jego reżim, popierał Aleksieja Nawalnego, i że był "zagorzale proukraiński". W 2018 r. dziennikarze śledczy z Bellingcata ujawnili, że biznesmen "stał za Davidem Jewbergiem" - "analitykiem Pentagonu" i ekspertem od stosunków na linii Ukraina - Rosja.

"Typowe posty 'Jewberga' szkalowały Putina, krytykowały zapoczątkowaną przez niego w 2014 r. wojnę w Ukrainie i lobbowały USA, by zajęły twardsze stanowisko wobec prezydenta Rosji" - czytamy. W rzeczywistości "Jewberg" nigdy nie istniał, a internetowy profil prowadził Rapoport.

W 2017 r. zmarł nagle przyjaciel i partner biznesowy Rapoporta Siergiej Tkaczenko. Podobno popełnił samobójstwo.

Kim był Dan Rapoport?

Dan Rapoport urodził się w Łotwie, gdy była ona częścią Związku Radzieckiego. W 1980 r. jego rodzina przeprowadziła się do USA, po tym jak otrzymali azyl polityczny. W 1991 r. Rapoport ukończył Uniwersytet w Houston, co zbiegło się z upadkiem ZSRR. Wrócił do Rosji, by pracować w finansach i bankowości.

Około 2011 r. biznesmen zaangażował się w działalność opozycyjną w Rosji. W 2012 r. powrócił jednak do USA z pierwszą żoną i dwójką ich dzieci. Po rozwodzie swój dom w Stanach Zjednoczonych sprzedał Ivance Trump i Jaredowi Kushnerowi.

