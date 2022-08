Kim Dzong Un i czarne ślady na głowie. Dyktator Korei Północnej próbuje ukryć chorobę?

Ekspert do spraw Korei Północnej w organizacji Stimson Center - Michael Madden - w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Mirror" skomentował zdjęcia, na których widać Kim Dzong Una. Z tylu głowy dyktatora można dostrzec tajemnicze, czarne ślady. Jak zauważył ekspert, nie jest to pierwszy raz, gdy pojawiają się one na głowie Kima.

Korea Północna. Dziwne plamy na głowie Kim Dzong Una. "Mają różne kolory i pojawiają się w różnych miejscach"

Aktualne zdjęcia z plamami na głowie przywódcy Korei Północnej znajdują się w artykule na stronie mirror.co.uk. Michael Madden stwierdził, że źródeł czarnych plam może być wiele - jednak jedna z najpopularniejszych hipotez głosi, że są to siniaki powstałe po zastrzykach. Duże plamy mają natomiast świadczyć o tym, że Kim Dzong Un może być uzależniony od środków przeciwbólowych.

- Te ślady mają różne kolory i pojawiają się w różnych miejscach. Najbardziej prawdopodobne, że są po zastrzykach z przeciwzapalnymi sterydami, które mają łagodzić ból stawów. Podobnie to wygląda u ludzi, którzy mają siniaki po kroplówkach podawanych w szpitalach - dodał amerykański ekspert.

Madden dodaje, że spekulacje o przewlekłej chorobie Kim Dzong Una podsycają też jego bardzo rzadkie wystąpienia publiczne. Według eksperta 38-latek cierpi na chroniczny ból stawów. Tezę tę miałyby potwierdzać także oficjalne nagrania i zdjęcia, na których przywódca Korei Północnej zazwyczaj siedzi lub stoi w miejscu, a jeśli się porusza, to na krótkim dystansie. Wskazówką ma być też to, że Kim Dzong Un znowu zaczął tyć, co może być efektem terapii sterydowej.

Ostatnio nawet siostra dyktatora mówiła o tym, że jej brat ciężko znosił prawdopodobne zakażenie koronawirusem. - Mimo że był poważnie chory z wysoką gorączką, nie mógł ani przez chwilę odpocząć - myślał o ludziach, którymi musiał się opiekować do końca w obliczu wojny z epidemią - mówiła Kim Jo Dzong.

