Turcja. Wąż ukąsił dziewczynkę - w odwecie ona ugryzła jego. Gad nie żyje

Do zdarzenia doszło we wschodniej części Turcji w miejscowości Kantar. Wąż ukąsił dziewczynkę, kiedy ta bawiła się w ogrodzie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, którzy niezwłocznie przysięgli sprawdzić, co dzieje się z dziewczynką.

Turcja. Sąsiedzi usłyszeli krzyk dziecka. Kiedy przyszli na miejsce, dziewczynka trzymała węża w zębach

Kiedy sąsiedzi dziewczynki weszli do ogrodu to zauważyli, że dziecko ma pogryzioną wargę, a w zębach trzyma 50-centymetrowego, nieżywego węża. Dziecko niezwłocznie zostało przewiezione do Szpitala Położniczego i Dziecięcego w Bingol (miasto we wschodniej Turcji), gdzie przez 24 godziny przebywało pod okiem lekarzy - donosi portal news18.com.

Wąż najprawdopodobniej nie był jadowity, ponieważ stan dwuletniej dziewczynki nie był poważny.

Jak przekazał ojciec dziewczynki - Mehmet Ercan, dwulatka została ugryziona, gdy bawiła się wężem na podwórku. - Nasi sąsiedzi powiedzieli, że wąż był w dłoni mojego dziecka. Bawiła się nim, a potem ją ugryzł - powiedział lokalnym mediom, cytowany przez portal express.co.uk.

Co roku 5,4 miliona osób zostaje ukąszonych przez węże

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 5,4 miliona osób co roku zostaje ukąszonych przez węże. Z kolei śmierć w wyniku ukąszenia co roku dotyczy od ok. 81 000 do 138 000 osób. Dokładna liczba incydentów związanych z ugryzieniami przez węże nie jest znana.

