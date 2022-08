Udany atak Ukrainy na bazę Rosjan pod Chersoniem. Nie żyją rosyjscy żołnierze. "Opuścili posterunek"

Ukraińscy obrońcy zbombardowali w środę bazę rosyjskich okupantów Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy.

"Wstępnie stwierdzono również, że od 10 do 15 okupantów trwale opuściło swój posterunek już na zawsze i mniej więcej tyle samo kolejnych zamierza pójść ich śladem" - przekazał ironicznie Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak poinformowało CNN, rosyjskie pozycje nieopodal Nowej Kachowki - podobnie jak składy amunicji i tory kolejowe - w ciągu ostatniego miesiąca były regularnie atakowane przez ukraińską artylerię dalekiego zasięgu i lotnictwo.

Wojna w Ukrainie. Trwa ukraińska ofensywa

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Nowofiedoriwce, na zachodzie Krymu, doszło do eksplozji na terenie bazy lotniczej. Rosyjski okupant tłumaczył je złamaniem "zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez osobę palącą papierosa".

Z kolei - jak wynika z informacji, do których dotarła stacja CNN - Ukraińcy przyznają się do ataków na Krym w rządowym raporcie. Amerykańska telewizja dotarła do wewnętrznego raportu z przeprowadzonej akcji, w którym opisane są działania wojsk ukraińskich podczas ataku na bazę lotniczą Saki.

W wyniku serii eksplozji zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało co najmniej osiem rosyjskich samolotów. Zdaniem brytyjskiego wywiadu ucierpiało też samo lotnisko. W wyniku nalotu zginęła przynajmniej jedna osoba.

To niejedyne eksplozje, do których doszło w ostatnich dniach na Krymie. Do kolejnych dwóch doszło we wtorek, 16 sierpnia w jednostce wojskowej i rosyjskim składzie amunicji koło Dżankoja, w północnej części półwyspu. We wtorek po południu rosyjskie źródła medialne doniosły również o nowej serii wybuchów na półwyspie. Kilka eksplozji miało miejsce w pobliżu rosyjskiej bazy lotniczej w miejscowości Hwardijske koło Symferopola.