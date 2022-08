Jak informuje Sky News, powołując się na źródła wojskowe, Królewskie Siły Powietrzne RAF miały praktycznie całkowicie wstrzymać rekrutację białych mężczyzn na stanowiska w tej jednostce. Informacja o takich zaleceniach wypłynęła po tym, jak szefowa rekrutacji RAF-u złożyła wypowiedzenie.

RAF zmienia zasady rekrutacji? "Nie ma żadnych naukowych ani kulturowych podstaw dla tych konkretnych poziomów"

Powodem miało być m.in. to, że dowódcy RAF-u zdecydowali się zwiększyć rekrutację wśród kobiet i osób z mniejszości etnicznych. Była szefowa rekrutacji uznała też, że nie można wprowadzać jakichkolwiek restrykcji, nawet tymczasowych, w zatrudnianiu na tak ważne stanowiska.

Według niej założone przez dyrekcję "cele różnorodności" były nierealne do zrealizowania, a ich wdrożenie mogłoby doprowadzić do osłabienia zdolności bojowej lotnictwa Wielkiej Brytanii - i to w czasie rosnącego zagrożenia ze strony Rosji czy Chin. Jedno z wielu źródeł Sky News dodało, że szef armii sir Patrick Sanders porównał obecną sytuację na świecie do zdarzeń, które miały miejsce przed II wojną światową.

- Wszyscy jesteśmy za różnorodnością i chcemy widzieć lepszą reprezentację w całej służbie, ale poziomy ambicji dla celów etnicznych są absolutnie szalone. Nie ma żadnych naukowych ani kulturowych podstaw dla tych konkretnych poziomów (wzrostu z 10 do 20 proc. - red) - mówi jedno ze źródeł.

Wielka Brytania chce, by odsetek kobiet w siłach zbrojnych wyniósł w 2030 roku około 30 proc.

Zarzuty skierowano przede wszystkim do dowódcy Królewskich Sił Powietrznych marszałka Mike'a Wigstona. - W takiej sytuacji na świecie widzisz szefa RAF-u, który jest gotów złamać wymagania operacyjne sił powietrznych tylko po to, aby spełnić cele różnorodności. Myślę, że trzeba go wezwać do ministerstwa obrony i powiedzieć: "To są kwestie obronności, realizuj je" - powiedział jeden z informatorów Sky News.

Informacje brytyjskiej telewizji zakwestionował rzecznik RAF-u. - Nie ma żadnej pauzy w rekrutacji i nie ma nowej polityki w odniesieniu do spełnienia wymagań dotyczących rekrutacji. (...) Robimy jednak wszystko, co możemy, aby zachęcić do rekrutacji z grup niedostatecznie reprezentowanych i zapewnić, że mamy zróżnicowany personel - powiedział. Ani RAF, ani Ministerstwo Obrony nie chciało jednak odnosić się do powodów, dla których zrezygnowała szefowa rekrutacji.

Jak dodaje Sky News, rząd od kilku lat wymaga od armii, marynarki wojennej i lotnictwa, by poprawiały statystyki w zakresie różnorodności. Tymczasem do służby w tych jednostkach najczęściej zgłaszają się biali mężczyźni. Tymczasem Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii chce, by do 2030 roku odsetek kobiet wstępujących do sił zbrojnych wzrósł z 12 do 30 proc. Najwyższy odsetek kobiet na stanowiskach w wojsku ma właśnie lotnictwo - RAF zadeklarował ponadto, że do końca dekady wskaźnik ten wyniesie zamiast obecnych 20 proc. do ponad 40 proc.

