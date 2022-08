Wojna w Ukrainie. "Najstraszniejsze fajerwerki". Rosjanie użyli amunicji fosforowej

Fosfor biały jest substancją silnie trującą, a zapalony osiąga temperaturę do 2,7 tys. stopni Celsjusza. Jeśli substancja spadnie na człowieka, może prowadzić do jego śmierci. Fosfor biały pali się do momentu wypalenia lub do chwili, kiedy zabraknie dostępu do tlenu. Wykorzystywanie białego fosforu zostało zakazane przez Konwencję Genewską z 1977 r.

Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta amunicją fosforową

"Najstraszniejsze fajerwerki. Salwa rosyjskiej amunicji fosforowej na linii frontu" - skomentowało opublikowane na Twitterze nagranie Ministerstwo Obrony Ukrainy. Resort nie podał szczegółów, gdzie został przeprowadzony ostrzał amunicją fosforową.

Do użycia przez Rosjan amunicji fosforowej odniósł się we wtorkowym (16 sierpnia) wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że rosyjskie wojska nadal prowadzą brutalne ostrzały w obwodzie zaporoskim i dniepropietrowskim. - Niestety są ranni, niestety są ofiary. Trwa ostrzał Charkowa i terenów przygranicznych. Ale to wszystko nic nie da okupantom i nie złamie naszego oporu - powiedział Zełenski. I dodał, że potężne ataki Rosjanie przeprowadzają także w Donbasie. - Okupanci używają tam wszystkiego: lotnictwa, rakiet, bomb fosforowych, artylerii... Toczą się bardzo zacięte walki - przekazał.

Rosyjski ostrzał lotniska w Żytomierzu z terenu Białorusi

Wojna w Ukrainie. Bilans nocnych ostrzałów

Cztery osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału okolic Odessy. Zniszczone zostały także ośrodek wypoczynkowy i prywatne domy. Rosyjskie wojska zaatakowały i uszkodziły mikołajowski Uniwersytet Piotra Mohyły.

40 pocisków z wyrzutni "Grad" spadło z kolei w okolicach Czerwonohryhoriwki. "Uszkodzone zostały lokalne przedsiębiorstwo i linia energetyczna" - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego "Południe" Natalia Humeniuk. Na południu Ukrainy Rosjanie nasilili ataki powietrzne i rakietowe na pozycje ukraińskich obrońców. Dowództwo informuje również, że na Morzu Czarnym grupa okrętów floty Rosji nadal utrzymuje w gotowości dwa lotniskowce z 16 "Kalibrami".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zamknęli na noc most Krymski. Uciekają z Krymu?

