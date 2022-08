USA. 10-latek zaatakowany przez rekina. Lekarze musieli amputować część nogi chłopca

CNN i USA Today podają, że do zdarzenia doszło na terenie popularnego archipelagu Florida Keys (USA) w zeszłą sobotę po południu czasu lokalnego. Jak doszło do ugryzienia 10-latka przez rekina?

REKLAMA

Bahamy. 8-latek zaatakowany przez rekiny. "Było mnóstwo krwi"

Floryda. Żarłacz tępogłowy ugryzł 10-latka. Noga nie nadawała się do zoperowania

10-letni Jameson Reeder Jr. nurkował z rodzicami i trójką rodzeństwa wzdłuż płytkiej rafy koralowej, gdy nagle zaatakował go prawie 2,5-metrowy żarłacz tępogłowy [należący do najniebezpieczniejszych rekinów; przyjmuje się, że to właśnie żarłacze tępogłowe są odpowiedzialne za większość przybrzeżnych ataków rekinów - red.].

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Na pomoc chłopcu ruszyli ojciec i pielęgniarka, która w chwili ataku przebywała na pobliskiej łodzi. Po wyciągnięciu dziecka z wody założono mu opaskę uciskową. Wkrótce potem Jameson został przewieziony helikopterem ratunkowym do szpitala w Miami.

Kamienie głodu. Susza odsłania tajemnicze napisy: Zapłacz

Mimo starań medyków nogi chłopca nie udało się uratować. "Lekarze musieli amputować nogę poniżej kolana, aby uratować życie Jamesona. Obrażenia były tak poważne, że nie dało się jej zoperować" - napisał na Facebooku wuj 10-latka, Joshua Reeder. Dodał, że Jameson odpoczywa po zabiegu.

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]

Ataki rekinów zwykle nie są śmiertelne

"Z 28 raportów wynika, że w 2021 r. Floryda była stanem, gdzie odnotowano najwięcej ugryzień przez rekiny. Stanowi to aż 60 proc. wszystkich niesprowokowanych ataków w całych Stanach Zjednoczonych" - pisze USA Today. "Od początku 2022 r. w całych Stanach doszło do 32 ataków rekinów, z czego 19 na Florydzie, sześciu w Nowym Jorku, dwóch w Kaliforni i trzech w Karolinie Południowej" - podaje portal za TrackingSharks.com.

"Ataki rekinów zdarzają się na ogół rzadko i zwykle nie są śmiertelne. Mimo to zaleca się zachowanie ostrożności i pływanie tylko w grupach, niewchodzenie do wody po zmroku i niedrażnienie rekinów" - dodaje strona.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>