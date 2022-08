Most Krymski został zamknięty o godzinie 22.00 i miał pozostać nieczynny do 6.00 w środę. Poinformował o tym ukraiński portal Kanał 24. Według dziennikarzy Rosjanie mieli zamknąć most z obawy przed atakiem wojsk ukraińskich.

Rosjanie na noc zamknęli most Krymski. Uciekają przed ukraińską armią?

Oficjalnie Rosjanie zamknęli most w obawie przed ostrzałem ze strony ukraińskiego wojska. Dziennikarze ukraińscy spekulują jednak, że to tylko pretekst.

W rzeczywistości marionetkowe "władze" uciekną ze swoimi rodzinami i majątkiem. Po zamknięciu mostu chcą potajemnie opuścić Krym.

- piszą dziennikarze Kontakt 24. Rosjanie mają obawiać się ukraińskiej kontrofensywy i ostrzałów. Mają powody do obaw, po tym jak ukraińska armia ostrzelała składy amunicji oraz rosyjskie lotnisku. Most Krymski według obserwatorów mógłby być kolejnym celem ukraińskiej armii, która po ośmiu latach walczy o teren zaanektowany przez Rosjan w 2014 roku. Most łączy półwysep, należący do Ukrainy, z terytorium Rosji.

Władze Ukrainy: dowództwo rosyjskie opuściło Chersoń

Wojna w Ukrainie. Armia Zełenskiego chce odzyskać Krym

Ukraińskie media podały, że tej samej nocy, której Rosjanie zamknęli most Krymski, armia Putina na południu Ukrainy ostrzelała Mikołajów. Agencja Ukrinform przekazała dalej wpis mera Mikołajowa Ołeksandra Sienkewycza, opublikowany na Telegramie.

"Potężne wybuchy w Mikołajowie. Słychać je w różnych częściach miasta. Pozostańcie w schronach dopóki nie wyłączy się alarm przeciwlotniczy" - napisał Sienkowycz. W trakcie ostrzału przestały działać linie alarmowe na terenie miasta.

Zełenski spotka się z Erdoganem i sekretarzem generalnym ONZ

Mimo kolejnych ataków Rosji ukraińska armia wierzy w odzyskanie zajętych terenów. Eksperci z ISW podkreślają, że Ukraina, celując w rosyjskie lądowe linie komunikacyjne i zaplecze na Krymie wpisuje się w strategię akcji kontrofensywnych. Nie narusza to zobowiązań Ukrainy wobec zachodnich partnerów, którzy dostarczyli do kraju broń.

