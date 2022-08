Lato przyniosło w tym roku ogromną suszę, a fotografie wyschniętych rzek czy jezior coraz częściej pojawiają się w mediach. Jak podaje "Business Insider", "Spiegel" czy "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w Niemczech woda w rzekach jest tak niska, że w niektórych miejscach wyłoniły się tak zwane kamienie głodowe.

Lato suchych rzek. Alarm na Renie, problem we Francji. Wszyscy to odczujemy

Kamienie głodu na dnie rzek w Niemczech i Czechach. Niosą pesymistyczne przesłanie

Kamienie głodu rozstały rozmieszczone głównie w Niemczech oraz na terenach niemieckich osad w Europie od XV do XIX wieku. Głazy są historycznymi pomnikami z wyrytymi ostrzeżeniami alarmującymi o głodzie lub kryzysach. Kamienie te zostały ustawione w rzekach podczas suszy, by oznaczyć dla przyszłych pokoleń najniższy w danym momencie poziom wody. Kamienie miały ostrzegać przed tym, że tak niski stan rzek prowadzi do niewielkich zbiorów, braku żywności oraz wysokich cen.

Na kamieniach głodowych pojawia się ostrzeżenie, że jeśli woda w rzece ponownie opadnie do tego poziomu, to mieszkańcy będą musieli mierzyć się z głodem. Na rzece Łabie - jednej z największych rzek w Europie - w czeskiej miejscowości Decín znajduje się kamień z napisem: "Wenn du mich siehst, dann weine" - "Jeśli mnie widzisz, płacz". Drugie ostrzeżenie zostało napisane w języku czeskim. "Neplac holka, nenaríkej, kdyz je sucho, pole stríkej" - "Nie płacz dziewczyno, jak jest sucho, podlej (łzami - red.) pole".

Ważne: Zdjęcie z Łaby zostało szeroko udostępnione w mediach społecznościowych, zyskując ogromny rozgłos - jak jednak podaje "Spiegel" fotografia pochodzi z 2013 roku, a susza w Czechach na razie nie jest tak dotkliwa, jak chociażby w Niemczech. Kamienie głodowe pojawiły się na Renie oraz na Łabie w Niemczech - jednak jak zauważają dziennikarze, nie są to te same kamienie głodowe, które udostępniono na zdjęciu z Twittera. Jak podaje "Sachsische Zeitung", niektóre kamienie głodowe w niemieckiej części Łaby nie były wcześniej znane i nie zostały dotychczas opisane.

Niemieckie media potwierdzają, że kamienie głodowe widoczne są już także na Renie w Niemczech. Najstarszy głaz znajdujący się w tej rzece pochodzi z 1417 roku. Na innym głazie, z 1616 roku, widnieje ten sam napis, co na kamieniu w Łabie - "Jeśli mnie widzisz, płacz". W Niemczech kamienie głodu są dodawane do tej pory - ostatni raz nowe głazy ustawiono na dnie rzeki w 2015 i 2018 roku.

Najwięcej kamieni głodowych znajduje się na Łabie. Poza tym pomniki te zostały umieszczone w Dunaju (niedaleko Budapesztu), Renie czy rzekach Weser i Mozela.

